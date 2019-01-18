Görünümünüzü Lüks Hale Getirecek 6 Anahtar Aksesuar

Her gün yaptığınız kombinlerden sıkılıyor, onları farklı bir seviyeye getirmek istiyorsanız bu liste tam size göre! Üstelik bu ufak aksesuar dokunuşlarını tüm kombinlere uygulayarak onlara lüks havası katmanız mümkün! İşte lüks bir görünüm için 6 anahtar aksesuar:

Küçük El Çantaları

Fotoğraf: @THESTYLESTALKERCOM

İster jean pantolonlar, ister işlemeli elbiselerle kullanın; anında kombininize bir lady havası vereceği kesin!

İpeksi Fular

Fotoğraf: @MARIA_BERNAD

Gerçek ipek yerine saten de tercih edebileceğiniz bu fularlar ile unutulmaz görünümler yaratabilirsiniz!

Yuvarlak İnci Küpeler

Fotoğraf: @TAMUMCPHERSON

Bu sezonun en popüler takı trendleri arasında yer alan incileri; camel rengi örgü kazaklar gibi toprak tonlarıyla bir arada kullanın.

Mock Croc Ayakkabılar

Fotoğraf: @SONGOFSTYLE





Kedi Gözü Gözlükler



Fotoğraf: @SONGOFSTYLE



Yüz şeklinize uygun büyüklük ve çerçevede bir tane edinmelisiniz!

Slide Toka

Fotoğraf: @FANNYEKSTRAND





Sezonun bir diğer yıldızı olan slide tokalar ile, kusursuz saç stili için saatler harcamak zorunda değilsiniz.