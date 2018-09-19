Gossip Girl’ün 11. Yılı Şerefine Diziden Unutulmaz Görünümler

İnanmanın zor olduğunu biliyoruz ancak bugün itibariyle Gossip Girl yayınlanalı tam 11 yıl oldu!

Serena’da Blair’a; tüm karakterleriyle yayınlandığı dönemde moda sektörüne yön veren -ve hala ilham kaynağımız olmaya devam eden- diziden unutulmaz stil anlarını sizler için listeledik:

Serena’nın geri dönüşü

Pilot bölümde Serena (Blake Lively) karakterini ilk kez gördüğümüzde söylediği “geri döndüm ve kalmak için buradayım” sözlerine eşlik eden Louis Vuitton bavulu ve deri ceketi ikonik konuma gelmişti.

Blair ve Serena’nın eş minileri

İki yakın arkadaş arasında çekişme olsa da Eleanor Waldorf tasarımlarını her ikisi de muhteşem taşımıştı!

Serena’nın botları

Diz üstü çizmeler şimdilerde oldukça popüler olabilir ancak yıllar öncesinde Serena bu trendi başlatmıştı bile. Düz, gri Chinese Laundry markalı botlarını okul üniformasıyla tamamladığı gün çizmeler tükenmişti bile!

Blair’ın buz pateni kostümü

Blair çok fazla fiziksel aktivite insanı olmayabilir ama eğer Central Park’ta paten kayacaksa kostümü de buna uygun olmalıydı.

Beyaz parti

Partide pek çok etkileyici görünüm gördük ancak Serena’nın saç bantı ve uzun elbisesi asla unutulmayacak anlardan biri olarak aklımıza kazındı.

Blair ve Serena Hamptons’ı ele geçiriyorlar

Blair’ın floral Alice & Olivia elbisesi ve Serena’nın çabasız şıklığı; diziden unutmadığımız görünümler arasında.

Jenny’nin okul forması

Okul üniforması da tıpkı Jenny’nin karakteri gibi diğer öğrencilere göre oldukça masumdu.

Blair’ın pelerin koleksiyonu

Sofistike stiline uygun olarak; Ms. Waldorf her desen ve renkte pelerine sahipti.

Blair ve Serena’nın Paris Stili

Bir diziyi daha fazla “haute couture” yapmak mı? Paris seyahati işte diziyi bir tık yukarı taşıyacak olan detaydı. Blake Lively de o dönemdeki ışıltılı kostümlerini sevdiğini söylüyor.

Chuck’ın papyonları

GG dendiğinde aklımıza gelen en şık erkek kuşkusuz Chuck (Ed Westwick) karakteri. Dizinin kostüm tasarımcısı Eric Darman da bu karakterden sonra erkeklerin gündelik hayatına takım elbiseyi taşıdıklarını söylüyor.

Serena’nın düğün elbisesi

S en sonunda evlendiğinde tercihi tabii ki altın ve beyaz tonlarındaki bu parlak, kabarık Georges Chakra imzalı balo elbisesi oldu.

Blair’ın düğün elbisesi

Bu işlemeli ve ışıltılı Elie Saab elbise; tam bir Blair Waldorf kostümüydü.

Kati ve Isabel’in okul formaları

Blair’in mini versiyonları olarak onlar da tabii ki stillerinde ondan ilham alıyorlardı.

Blair’ın mezuniyet elbisesi

Küçüklüğünden beri bu elbisenin hayalini kuran Blair’ın hayalini; elbisenin bir replikasını yaptıran Chuck gerçekleştirmişti. Tabii elbisenin Marchesa olması da işin bonusuydu.

Vanessa’nın bohem görünümü

Dizinin diğer karakterlerine göre daha casual giyinen Vanessa’nın ayrılamadığı aksesuarı ise bir fincan kahveydi.

Jenny’nin 16. yaş günü

Taylor Momsen’ın gerçek hayattaki “rock chick” stiline de yakın olan bu görünüm; siyah opak çorap; pullu tunik ve biker ceketiyle hala favorilerimizden.

Georgina’nın modu