GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BİR CAZİBE NOKTASI: RADISSON BLU KAYSERİ





Yenilikçi ve tasarım odaklı ikonik otel markası Radisson Blu, Kayseri’de misafirlerine şehrin kalbinde rahatlık ve konfor sunarken, kayak tutkunları için Erciyes’e, spor tutkunları için Kadir Has stadyumuna ve iş dünyasına için de Dünya Ticaret Merkezi’ne kolayca ulaşım fırsatı sağlıyor.

İşte Kayseri’ye gitmek için mükemmel bir sebep listesi!

Geçtiğimiz hafta sonu Radisson Blu Kayseri’nin özel davetiyle, keşfetme şansı bulduğumuz otel ve şehir hakkında notlarımızı da kısaca paylaşıyoruz.

Şehir merkezinde yer alan Radisson Blu Kayseri, özellikle de Erciyes Kayak Merkezi’ne yirmi dakika mesafede oluşuyla tam bir cazibe noktası adeta. Şehir turu attıktan ya da Erciyes Kayak Merkezi’nde eğlenceli anlar geçirdikten sonra otelde de keyifli saatler geçirmeniz mümkün.

→ Kapalı havuzda serinleme olanağı sunan Radisson Blu Kayseri’de Spa Merkezi; canlandırıcı saunası ve hamamıyla en çok tercih ettiklerimizden oldu.

→ Konforlu oda ve süitlerindeki ücretsiz yüksek hızlı kablosuz internet ise elbetteki bizim için diğer önemli noktalardan biri oldu diyebiliriz.

→ Radisson Blu Kayseri’de, akşam yemeği seçeneği olarak eşsiz şehir manzaralı Çatı Restoran’ı da önermeden geçemeyeceğiz. Özellikle de yöresel lezzetlerin tadı hala damağımızdayken… Zengin açık büfe kahvaltısını da unutmamak lazım.



