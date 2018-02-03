GÖZ KAPAKLARINDA GLOSS ETKİSİ



Devir, parlak göz kapakları devri.

Yüksek parlaklıktaki bir göz kapağı etkisi için kendinizi gece makyajına saklamanıza ise hiç gerek yok.

Bu taze ve temiz görünüm için seçtiğiniz cesur görünümdeki parlak rengi uygulamanız yeterli olacak.

Geleneksel yapılı görünümden gittikçe uzaklaştığımız düşünüldükçe, bu yeni göz parlatıcılarına karşı koymak mümkün görünmemekte.

Bu görünümü elde etmesi ve uygulaması oldukça kolay. Nemli bir görünüme kavuşmadan önce göz kapağınıza seçtiğiniz renkte bir far uygulayıp, üzerine de göz kapağı gloss’unu uygulayabilirsiniz.

Ya da hiç far kullanmadan sadece parlaklık elde etmek için gloss’u tek başına kullanabilirsiniz.

@annesophiecosta

@beasweetbeauty

@loriimurphy

@facethesystem

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