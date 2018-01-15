GRAND HYATT 34 RESTORAN’DAN YENİ MENÜ

Grand Hyatt Istanbul, yeni yıla yeni menü ile merhaba diyor. 34 Restoran, öğle yemeği saatine özel başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüsüyle 12’den 15’e kadar hizmet verirken tüm gün geçerli olacak diğer menüsü ise İtalyan mutfağı ağırlıklı olacak.

İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul, 34 Restoran’ının usta şefleri, özellikle çalışanların öğle yemeğini şölene dönüştürmek isteyenler için özel bir menü hazırladı. Vejeteryan meze çeşitleri, greyfurt soslu Kinoa salatası, fesleğen-ricotta püreli fırınlanmış domates çorbası ve Yunan salatasının başlangıçlar arasında yer aldığı menünün 2 çeşit yemekli fiyatı 49 TL, 3 çeşit yemekli fiyatı ise 59 TL. Bir adet meşrubatın da dahil olduğu menüde ana yemekler arasında geleneksel tavuk şiş, ızgara köfte, Adana-Urfa’nın yanı sıra Porcini mantarlı risotto ve sote sebze eşliğinde Izgara tuna balığı da yer alıyor.

Grand Hyatt’ın deneyimli ustalarından İtalyan mutfağı yorumu

Tüm gün tadılabilecek yemek menüsünde soğuk kış günleri için sıcak çorbalar, damakları olduğu kadar gözleri de şenlendirecek başlangıçlar ve mezeler, salataların yanı sıra peynir&şarküteri tabağı da yer alıyor. İtalyan mutfağının leziz makarna çeşitlerinin yanı sıra kuru dinlendirme yöntemi ile hazırlanan Picanha, Dallas gibi et çeşitleri, organik tavuk, balık tercihlerine eşlik eden leziz garnitürler ile devam ediyor. Yemek, pastane bölümünün sınırsız seçeneği sunan tatlı çeşitleri ile de sonlanıyor.

34 Restoran, yenilenen menüdeki lezzetleri deneyimlemek isteyen konuklarını bekliyor.

