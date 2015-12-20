GRAND HYATT İSTANBUL’DAN MANDALA ATÖLYESİ





Grand Hyatt İstanbul, gündelik yaşamın karmaşası ve yorgunluğunu atmak isteyenleri Mandala Atölyesi’nde buluşturuyor. Renklerle buluşmanın keyfini ve duyguların aktarımını sağlayan Mandala’nın eğitmenliğini ise Silvia Arsebük yapacak.

Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Grand Hyatt İstanbul’un Mart ayı programında Mandala Atölyesi yer alıyor. Yaşama çekilmek istenen şeyleri elde etmek amacıyla mağara duvarlarına çizilen daire içine alınmış resimlerde görülen Mandala 40.000 yıl öncesine dayanıyor. Çizilen ve yaratılan Mandalalar beynin sağ ve sol yarım kürelerini dengeleyerek, düşünceleri ve sezgilerin bir noktaya toplanmasına da yarar sağlıyor.

Silvia Arsebük eğitmenliğinde gerçekleşecek Mandala Atölyesi’nde çizimlerle uğraşırken, kendinizle kalarak dinginleşebilir, sakinleşebilir ve yaratıcılığınızı geliştirerek gündelik yaşamın karmaşasından ve yorgunluğundan bir nebzede olsun uzaklaşabilirsiniz.

Mandala Atölyesi’ne katılanlar için peynir ve şarküteri atıştırmalık tabağı ile 2 kadeh yerli şarap ya da özel kokteyl ikramı da yer alıyor. Grand Hyatt İstanbul’dan bilet satışı sunulan etkinliğe kişi başı katılım 145 TL. Mandala Atölyesi 17 Mart Cuma 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

