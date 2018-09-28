Grup Seks Yapanlar O Geceyi Anlatıyor

Hayatınıza aniden giren yeni cinsel deneyimler kulağa beklenmedik ve heyecan verici gelebilir ama odayı terk ettikten sonra ne olacak?

İşte birinci ağızdan grup seks sonrası paylaşılan gerçek düşünceler.

Grup seks, Beril için her zaman tahrik edici olmuş ama bunun ilişkisi üzerindeki etkisi çok daha önemliydi…

“Saat sabaha karşı üçtü ve ben gerçekten uyumak istiyordum. Bu sırada ne dokuz aydır birlikte olduğum erkek arkadaşım, ne de az önce birlikte seks yaptığımız kadın yorgun görünüyordu. Göz kapaklarım düşüyor olabilirdi ama yaşadığımız bu olayı sona erdiren veya ilk uykuya dalacak olanın ben olmayacağımı bilmeleri gerekiyordu!

‘Bir şişe şarap daha mı açsak?’ diye önerdi Leyla. Erkek arkadaşım bana baktı, artık beni tanıyordu. Yüzümdeki ifadeden uyukladığımı ve kesinlikle daha fazla içmek istemediğimi anlamıştı. ‘Bence artık uyuyalım’ diye cevapladı. Bu cevabı beni mutlu etmişti, ta ki aslında bunun arkasından başka bir problemin geleceğini fark edene kadar…

Uyku kurallarını hayatımızdaki diğer tüm konular gibi önceden belirlemiştik. Cem’in anlaşmamızı unutacağını veya Leyla’nın üzüleceğini düşünüp paniklediğimi hatırlıyorum. ‘Koltuğu hazırlayayım ben’ dedi Cem, uzun bir sessizliğin ardından; ‘Sizinle burada uyurum, benim için fark etmez’ yanıtını verdi Leyla. Bunun beni hiç rahatsız etmediğini göstermeye çalışıyordum. Sanırım bu konuda başarılı bir iş çıkaramadım çünkü Cem hemen duruma el attı; ‘Bence rahat edemeyiz’ dedi.

Leyla’yla yatağı paylaşmamamızın biraz önce yaptığımız ‘şeyle’ hiçbir ilgisi yoktu. Grup seks yapmayı yaklaşık altı haftadır planlıyorduk ve bunu sonunda gerçekleştirdiğimiz için mutluydum ama yatak üç kişiye yetecek kadar büyük değildi. Ve elbette az tanıdığım birinin yanında uyumak istemiyordum. O sırada Cem ve Leyla mutfağa gittiler ve ben çarşafları değiştirmeyi düşünmeye başladım. Normal zamanda Cem ve ben seks yaptıktan sonra böyle bir alışkanlığımız yoktu ve bu yüzden değiştirmedim. Değiştirirsem, panik yaptığımı hissedeceklerini düşündüm. Ertesi gün geç saatte uyandık ve birlikte kahvaltı yaptık. Ben, Cem ile baş başa kalmak için Leyla’nın bir an önce gitmesini istiyordum. Neler olduğuyla ilgili biraz konuştuktan sonra tekrar yatağa dönüp çılgınlar gibi sevişmeliydik. Leyla giderken beni yanağımdan, Cem’i ise dudağından öptü.

Bir önceki gece kıskançlık hissetmeden onları seks yaparken izlemiş olsam da, öpüşürken görmek beni huzursuz etti. Sonuç olarak, Leyla’yla sosyal ortamda hâlâ görüşüyor ve beraber olduğumuz gerçeğini gizleme gereği duymuyoruz. İtiraf etmeliyim; hâlâ yaşadığım en ateşli şeylerden biriydi ve bundan daha fazlası da var. Cem’in bana davranış şekli, duygularıma ve ihtiyaçlarıma karşı gösterdiği anlayış, ona karşı duyduğum güvenin temelini oluşturdu diyebilirim. Evet; eğlenceliydi ama bu da benim insan olarak değiştiğim veya tekrar bu duyguları yaşamak için ölüp bittiğim anlamına gelmiyor.”