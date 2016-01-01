GUCCI GARDEN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİYLE KAPILARINI AÇTI



Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Floransa şehrinde açılan Gucci Garden, tüm ilgimizi üzerinde topladı.

Gucci’nin bu yeni ihtişamlı projesi, Palazzo della Mercanzia’da yer alıyor ve bizlere de Floransa’ya gitmek için yeni bir sebep oluşturuyor.

Moda, sanat, yeme-içmenin bir arada bulunduğu Gucci Garden en çok da Michelin yıldızlı şef Massimo Bottura ile birlikte açılan restoran Osteria Francescana ile dikkat çekiyor.

50 kişilik bu restoran, Gucci Garden’da yapılan keyifli bir alışveriş sonrası misafirlerini bekliyor.

Alışveriş demişken de; Gucci Garden için özel olarak tasarlanan parçaların da sizi beklediğini unutmayın.

Tasarımcı Alessandro Michele, Gucci Garden için; buranın adeta bir çarşı gibi olduğunu söylerken, alışıla gelmiş müzelerden çok başka yerde durduğunu vurguluyor.

Gucci Garden; Piazza della Signoria, 10



