GUCCİ SONBAHAR / KIŞ 2018-19 DEFİLESİNİN İLGİ ÇEKİCİ NOKTALARI



Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Gucci Sonbahar / Kış 2018-19 defilesinin ilgi çekici ve şaşırtıcı detaylarına göz atıyoruz.

Ameliyathane veya özel bir kliniği andıran tarzdaki turkuaz rengi duvarlar; Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele’in yeni malzemelerle yeni bir kimlik oluşturma sürecinin bir parçasını yansıtmakta.

Koleksiyon sunumunda dikkat çeken noktalardan biri de kendi başını taşıyan modeller oldu. Tabii bir de ejderha yavrusuyla göz göze gelmek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



