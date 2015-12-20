GÜLNUR GÜNEŞ’İ YAKINDAN TANIYALIM!





Gülnur Güneş’in modayla olan bağı çocukken çizdiği elbiselerden üniversite yıllarında yaptığı çizimlere kadar uzanıyor. Modaya olan ilgisini profesyonel hayatının bir parçası haline dönüştürmek isteyen tasarımcı; bir yandan lisans eğitimini tamamlıyor bir yandan da moda ve marka eğitimi alarak, Gülnur Güneş markasının şimdiki dinamiklerini hazırladı.

Kadının Gücü..

Daha önce hazırlamış olduğu koleksiyonlarında kadınların güçlü yanını feminen ve iddialı dekolteler, asimetrik kesimlerle ortaya koyan Gülnur Güneş, yeni koleksiyonunda maskülen bir yaklaşımla güç kavramını tasarımlarına yansıtıyor. İş dünyasında başarılara imza atmış, hayatının her anında şıklığı yakalayan, gücünü yansıtan, stil sahibi kadınlara özel bir koleksiyon!

Tarzınız, Markanıza Yön Veren Bir Duygu Haline Dönüşüyor

Gülnur Güneş’in her zaman şık ve konforlu stili, kendi adını taşıyan markasına da yön veriyor. Haute Couture çalışmaları ile en özel günlerinizde, RTW koleksiyonu ile gece ve gündüz kaliteli tasarımlarla ofisinizde, katıldığınız da davetlerde, gün içinde karşınıza çıkabilecek tüm sürprizlere hazırlıklı olmanızı sağlarken, desenleriyle göz dolduran Gigiis koleksiyonu ile de ulaşılabilir şıklık için doğru adımlarla moda yolculuğuna devam ediyor.

Her anınıza moda katmak için yola çıkan tasarımcı, ulaşılabilir lüks kavramıyla daha çok kişiye moda ulaştırmak için tasarladığı, online satış kanalı ile moda severlerle buluşturduğu markası Gigiis.com; tüm kalıplardan, alışılagelmiş moda anlayışından uzak dinamik ve keyifli koleksiyonlar barındırıyor.

Gülnur Güneş markası özel tasarımlar ve yüksek kalitenin ön planda tutulduğu, üç farklı koleksiyon grubu ile Nişantaşı’ndaki atölyesinde hizmet vermeye devam ediyor.

