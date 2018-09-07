Gün Sonuna Kadar Kalıcı En İyi Likit Farlar

Pratik uygulanması ve pigmentasyonları ile favorimiz olan likit farlar; kalıcılıkları ile de makyaj çantamızı tamamen ele geçirmeye hazır!

İşte gün sonuna kadar kalıcı en iyi likit farlar:

Cover FX Shimmer Veil

Bu kalıcı likit farları aynı zamanda aydınlatıcı olarak veya dudaklarınıza gloss olarak da kullanabilirsiniz.

Glossier Lidstar

Daha yumuşak bir görünüm istediğinizde; bu yarı şeffaf ancak gün sonuna dek kalıcı likit farlar sizi yarı yolda bırakmayacak.

Stila Shimmer & Glow Liquid Eye Shadow

Bu hafif yapılı, su içerikli likit farları sürdükten sonra gün boyu kontrol etmenize ya da öncesinde primer uygulamanıza hiç gerek yok!

RMS Beauty Eye Polish

Sadece kalıcı bir far değil, aynı zamanda içeriğindeki hindistan cevizi ve jojoba yağları ile göz çevresini nemlendirerek cilt bakımı da sağlıyor.

Milk Makeup Eye Pigment

Tek sürüşte bile yüksek pigmentasyon sağlayan bu ürün; kalıcı olmasına rağmen gün sonuna dek ipeksi bir dokuda kalıyor.

Giorgio Armani Beauty Eye Tint Eyeshadow

Yenilikçi formülü ile en ufak bir bozulma göstermeden 16 saate kadar kalıcılık sağlayan bu far kesinlikle favorilerimizden.

Make Up For Ever Aqua XL Color Paint Extra Long Lasting Waterproof Shadow

Mat, saten ve simli olmak üzere üç farklı bitişe sahip şekilde satışa sunulan bu waterproof likit farlar; 24 saate kadar kalıcılık sağlayabiliyor ve kolay dağıtılabiliyor.