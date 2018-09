Gün Sonuna Kadar Kalıcı En İyi Likit Farlar

Pratik uygulanması ve pigmentasyonları ile favorimiz olan likit farlar; kalıcılıkları ile de makyaj çantamızı tamamen ele geçirmeye hazır!

İşte gün sonuna kadar kalıcı en iyi likit farlar:

Bu kalıcı likit farları aynı zamanda aydınlatıcı olarak veya dudaklarınıza gloss olarak da kullanabilirsiniz.

Daha yumuşak bir görünüm istediğinizde; bu yarı şeffaf ancak gün sonuna dek kalıcı likit farlar sizi yarı yolda bırakmayacak.

Bu hafif yapılı, su içerikli likit farları sürdükten sonra gün boyu kontrol etmenize ya da öncesinde primer uygulamanıza hiç gerek yok!

Sadece kalıcı bir far değil, aynı zamanda içeriğindeki hindistan cevizi ve jojoba yağları ile göz çevresini nemlendirerek cilt bakımı da sağlıyor.

Tek sürüşte bile yüksek pigmentasyon sağlayan bu ürün; kalıcı olmasına rağmen gün sonuna dek ipeksi bir dokuda kalıyor.

Yenilikçi formülü ile en ufak bir bozulma göstermeden 16 saate kadar kalıcılık sağlayan bu far kesinlikle favorilerimizden.

Make Up For Ever Aqua XL Color Paint Extra Long Lasting Waterproof Shadow