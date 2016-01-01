GÜNEŞ IŞILTISINI YÜZÜNÜZDE YANSITACAK YAZ İÇİN EN İYİ AYDINLATICILAR

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Yaz ayları ile birlikte aydınlatıcıların gücünü daha fazla göstermenin vakti geldi!

İşte yaz aylarında güneş ışığını kusursuz bir şekilde yansıtacak olan en iyi aydınlatıcılar:

Jennifer Lopex For Inglot Livin’ the Highlight Illuminator

Tipik bir J.Lo ışıltısına sahip olmak için harika seçim!

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Smashbox Petal Metal Highlighter

Rose gold tonu ile sıcak bir ışıltı veren bu ürünün jel/toz yapısına bayılıyoruz.

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Too Face Diamond Light Multi-Use Highlighter

Işığı inci gibi yansıtmaya hazır olun!

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Maybelline Facestudio Master Chrome Metallic Highlighter

Eğer klasik aydınlatıcılar sizin için fazla cesur ise; bu aydınlatıcıyı deneyin.

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Becca Light Waves Highlighter Palette

Çok satan Moonstone ve Prismatic Amethyst tonlarına şimdi de Pink Sapphire rengi eklendi.

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E.L.F. Baked Highlighter

İçeriğindeki E vitamini ve Jojoba yağı cildinize iyi gelirken; inci efekti ile ışıldamanın keyfini çıkarın.

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Diorskin Nude Air Luminizer Powder

Artık bir klasik haline gelen bu aydınlatıcı ile yaz enerjisini yansıtmanız mümkün.

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