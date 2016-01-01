GÜNEŞ IŞILTISINI YÜZÜNÜZDE YANSITACAK YAZ İÇİN EN İYİ AYDINLATICILAR

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Yaz ayları ile birlikte aydınlatıcıların gücünü daha fazla göstermenin vakti geldi!
İşte yaz aylarında güneş ışığını kusursuz bir şekilde yansıtacak olan en iyi aydınlatıcılar:
Jennifer Lopex For Inglot Livin’ the Highlight Illuminator
Tipik bir J.Lo ışıltısına sahip olmak için harika seçim!
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Smashbox Petal Metal Highlighter
Rose gold tonu ile sıcak bir ışıltı veren bu ürünün jel/toz yapısına bayılıyoruz.
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Too Face Diamond Light Multi-Use Highlighter
Işığı inci gibi yansıtmaya hazır olun!
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Maybelline Facestudio Master Chrome Metallic Highlighter
Eğer klasik aydınlatıcılar sizin için fazla cesur ise; bu aydınlatıcıyı deneyin.
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Becca Light Waves Highlighter Palette
Çok satan Moonstone ve Prismatic Amethyst tonlarına şimdi de Pink Sapphire rengi eklendi.
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E.L.F. Baked Highlighter
İçeriğindeki E vitamini ve Jojoba yağı cildinize iyi gelirken; inci efekti ile ışıldamanın keyfini çıkarın.
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Diorskin Nude Air Luminizer Powder
Artık bir klasik haline gelen bu aydınlatıcı ile yaz enerjisini yansıtmanız mümkün.