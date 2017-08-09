GÜNLÜK STİLİNİZDE EŞARP KULLANMANIN İNCELİKLERİ

Nurdan Gündoğdu - AğU 09, 2017 ÇARşAMBA


Instagram’ın günlük stilimiz konusunda yön gösterdiği gerçeği, kendini bu kez de aksesuar eğiliminde gösteriyor. 

Ünlü moda blogger’ı Lucy Williams’ın sade kıyafetlerini hareketlendirmek için tercih ettiği eşarplar, bu eğilimin güçlü bir şekilde yayılmasını sağladı.

Genelde at kuyruklarına dolanan eşarplar, bu sezon güçlü renklerdeki modelleriyle alışveriş listemizin ilk sıralarına kuruldu.

Farklı ve ilham verici kullanımlar için galerimize göz atmayı unutmayın…

 

 

 

 

@thefrugality

 

Sepet çanta kadar popüler olan bir şey varsa o da, at kuyruğuna bağlanan eşarp… 

Nurdan Gündoğdu

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