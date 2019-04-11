Güzel Yaşlanmanın Mümkün Olduğunu İspat Eden Ünlüler

Güzellik teknolojisi markası FOREO’nun İngiltere’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre “En Güzel Yaş Alan Ünlüler” belli oldu.

İngiliz kadın ve erkeklerin katıldığı araştırmada, kadınlarda Dame Helen Mirren, erkeklerde ise Richard Gere kendi yaş gruplarının en iyi görünen isimleri seçildi.

Kozmetik tedaviye çok az başvuran ya da hiç başvurmayan Richard Gere ve Dame Helen Mirren listenin öne çıkanlarından oldu.



Dame Helen Mirren

Kim Bassinger, 30 yaş üstündekilerin gözdesi

Araştırmada yer alan farklı yaş grupları, yaşlarına göre hangi ünlülerin en iyi göründüğü konusunda oldukça farklı düşünceler ortaya koydu. Araştırmaya katılan tüm yaş gruplarında Helen Mirren birinci sırada yer aldı.

16-29 yaş aralığındaki katılımcılar, Helen Mirren, Madonna ve Kraliçe Elisabeth’i Kim Basinger’den önde oylarken, 30-44 yaşındakiler ise en çok Kim Bassenger’e oy vermeyi tercih etti. Erkek ünlülerde ise 16-29 yaş grubu Arnold Schwarzenegger’i ilk üçte sayarken, üst yaş grubu ise ünlü aktörü listenin dördüncü sırasına yerleştirdi.

İşte güzel yaşlanmanın mümkün olduğunu ispatlayan o ünlüler.

En Güzel Yaşlanan Ünlü Kadınlar

#1 Helen Mirren

#2 Kraliçe Elisabeth

#3 Madonna

#4 Dolly Parton

#5 Cher

#6 Judi Dench

#7 Tina Turner

#8 Kim Basinger

#9 Sharon Stone

#10 Susan Sarandon

Richard Gere

En Güzel Yaşlanan Ünlü Erkekler

#1 Richard Gere

#2 Liam Neeson

#3 Pierce Brosnan

#4 Arnold Schwarzenegger

#5 Harrison Ford

#6 Kevin Bacon

#7 Sir Paul McCartney

#8 Robert De Niro

#9 Gary Oldman

#10 Mick Jagger