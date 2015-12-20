GÜZELLİK ALIŞVERİŞİNDE AKILLI HARCAMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI



Güzellik alışverişinde akıllı harcama yapmaya özen gösterenlere sağlam önerilerimiz var.

Genel olarak, piyasadaki pahalı ürünlerin neredeyse yarı fiyatına olan ve aynı sonucu alabileceğiniz ürünleri tercih ediyorsunuz. “‘Hepsi bir arada’ ürünlerin içinde de iyi olanlar bulunuyor” diyor Paula’s Choice’un kurucusu ve cilt bakım uzmanı Paula Begoun.

“Bakım ürünlerinize daha az para harcamak demek, cildinize zarar vereceğiniz anlamına gelmiyor. Tıpkı pahalı ürünlerin her sorunuza kesin çözüm olamayacağı gibi. Aslında her şey formülle alakalı, fiyatla değil” diye de ekliyor. İşin püf noktası, verdiğiniz paranın hangi ürüne değecek olması…

Kurallarınız Aşağıdaki Gibi Olmalı…

1)Paranızın Tamamını Mucize Maskelere Yatırmayın!

“Her gün kullandığınız ürünler yerine, haftada ya da ayda bir kullandığınız ürünlere fazla yatırım yapmayın” diyor Begoun. “Cilt bakımına ayırdığınız bütçenin büyük kısmını günlük olarak kullandığınız ürünlere ayırmaya dikkat edin. Örneğin maske ya da peeling’inize bir servet dökmektense iyi bir temizleyici ve nemlendircinizin olduğundan emin olun!”

