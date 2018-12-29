Sosyal Medya Hesapları
Instagram 140K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 13K
Google Plus 0
Pinterest 639

Güzellik Görünümleri Konusunda Cesur Olan Ünlü Yıldızlar

Güzellik görünümleri söz konusu olduğunda bazı isimler cesaretleri ile bir adım öne çıkıyor.

İşte güzellik görünümleri konusunda cesur olan ünlü yıldızlar:

Saoirse Ronan

Makyajını genelde sade tutan genç yıldızın şaşırttığı nokta ise genelde seçtiği renkler.

Lily Collins

Kazıklardan ouşmuş gibi görünen haresi ve kan şeklindeki bir taştan oluşan göz yaşını kim unutabilir? Açıkçası MET Gala halısında gördüğümüz en iyi güzellik görünümlerinden biriydi.

Rihanna

Rihanna; her kırmızı halı görünümünde bizi her defasında şaşırtmaya devam eden isimlerden.

Kristen Stewart

Avant-garde makyaj denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Kristen Stewart; tüm bu görünümleri doğal haliymiş gibi taşıyor.

Lupita Nyong’o

Kristallerden; gökkuşağı tonlarına; Lupita Nyong’o her defasında kusursuz ve cesur bir görünüm sunanlardan.

Cara Delevingne

Kazınmış bir kafada gümüş boya ve taş görünümünü Cara Delevingne’den daha iyi taşıyabilecek birini tanıyor musunuz?

Pom Klementieff

“Guardians of the Galaxy 2” filminin yıldızı Pom Klementieff; technicolor gökkuşağı tonlarında makyajlarıyla güzellik konusundaki cesaretini kanıtladı bile!

Millie Bobby Brown

Özellikle saç ve kedi gözü makyaj konusunda ilham verici isimlerden biri olduğu kesin.

Lucy Hale

Lucy Hale’inkırmızı halıda renklerle oynadığı görünümlerine bayılıyoruz!

Solange

Solange her zaman grafik ve etkileyici makyajlarıyla bizi şaşırtan isimlerden biri.

Katherine Langford

Birbiriyle uyumlu gloss ve farını; yıldız şekilli pullarla hareketlendirerek parti makyajımız için ilham oluyor.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için