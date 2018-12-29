Güzellik görünümleri söz konusu olduğunda bazı isimler cesaretleri ile bir adım öne çıkıyor.

İşte güzellik görünümleri konusunda cesur olan ünlü yıldızlar:

Saoirse Ronan

Makyajını genelde sade tutan genç yıldızın şaşırttığı nokta ise genelde seçtiği renkler.

Lily Collins

Kazıklardan ouşmuş gibi görünen haresi ve kan şeklindeki bir taştan oluşan göz yaşını kim unutabilir? Açıkçası MET Gala halısında gördüğümüz en iyi güzellik görünümlerinden biriydi.

Rihanna

Rihanna; her kırmızı halı görünümünde bizi her defasında şaşırtmaya devam eden isimlerden.

Kristen Stewart

Avant-garde makyaj denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Kristen Stewart; tüm bu görünümleri doğal haliymiş gibi taşıyor.

Lupita Nyong’o

Kristallerden; gökkuşağı tonlarına; Lupita Nyong’o her defasında kusursuz ve cesur bir görünüm sunanlardan.

Cara Delevingne

Kazınmış bir kafada gümüş boya ve taş görünümünü Cara Delevingne’den daha iyi taşıyabilecek birini tanıyor musunuz?

Pom Klementieff

“Guardians of the Galaxy 2” filminin yıldızı Pom Klementieff; technicolor gökkuşağı tonlarında makyajlarıyla güzellik konusundaki cesaretini kanıtladı bile!

Millie Bobby Brown

Özellikle saç ve kedi gözü makyaj konusunda ilham verici isimlerden biri olduğu kesin.

Lucy Hale

Lucy Hale’inkırmızı halıda renklerle oynadığı görünümlerine bayılıyoruz!

Solange

Solange her zaman grafik ve etkileyici makyajlarıyla bizi şaşırtan isimlerden biri.

Katherine Langford

Birbiriyle uyumlu gloss ve farını; yıldız şekilli pullarla hareketlendirerek parti makyajımız için ilham oluyor.