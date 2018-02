GÜZELLİK GÖRÜNÜMLERİ KONUSUNDA İLHAM ALABİLECEĞİNİZ 12 FİLM

Makyaj, saç, aksesuarlar ve görünümler hakkında ilhamınızı podyum veya sokak trendlerinden almaktan sıkıldıysanız beyaz perdeyi deneyebilirsiniz!

İşte tüm görünümleriyle sinema tarihine damgasını vurmuş; her güzellik gurusunun mutlaka izlemesi gereken 12 ilham verici film:

Moulin Rouge

Nicole Kidman’ın canlandırdığı Satine karakteri; kırmızı parlak ruju, dramatik göz makyajı ve bir rüyayı andıran görünümleriyle sinema tarihinin en stil sahibi kadınlarından biri.

Marie Antionette

Sofia Coppola’nın ikonik kralice Marie Antoinette’i konu ettiği 2006 tarihli film; pastel paletleri, dönem parçalarını ve makyajı seven herkesin izlemesi gereken bir başyapıt!

Vidal Sassoon: The Movie

Tarihin en ikonik saç tasarımcılarından Vidal Sassoon hakkındaki bu belgeseli; renkler, kesimler ve güzel bir stilin ne demek olduğunu anlamanın dışında 1960’ların dünyasını görmek için de izlemelisiniz.

Drop Dead Gorgeous

Mankenlerin yaşam biçimini parodi şeklinde ele alan bu filmde Amerika bayrağı giymiş bir Kirsten Dunst’tan; Barbie şapkası takmış Brittany Murphy’ye dek pek çok kaçırılmaması gereken güzellik anı mevcut.

Breakfast at Tiffany’s

Aubrey Hepburn her zaman bir güzellik ikonuydu ancak Breakfast at Tiffany’s filminin bu popüleriteyi başka bir boyuta taşıdığı da bir gerçek. Feminen stili, likit eyelinerı ve cesur kirpikleriyle her kızın olmak isteyeceği görünümlerden birine imza attı.

Chasing Beauty

Bu belgeselde sadece şık kıyafetler ve görünümler değil; modellik dünyasının tüm derinliğini bulmanız mümkün.

Romy and Michele’s High School Reunion

Kendi elbiselerini, makyajlarını yapan iki yakın arkadaşın 90’lardaki eğlenceli macerası; kesinlikle favorilerimizden!

Miss Congeniality

Bu film hakkında aklınıza gelen ilk şey; gizli bir görev için güzellik yarışmasına hazırlanan polis rolündeki Sandra Bullock’un macerası olabilir; haklısınız. Ancak yarışmaya hazırlanan Bullock’un değişim sahneleri ve görünümleri sinema tarihinin unutulmazlarından.

Grease

“Beauty School Dropout” parçasını sesli bir şekilde söylemek; güzellik gurularının vazgeçilmezlerinden olsa gerek.

Pretty in Pink

Molly Ringwald’ın neden 80’lerin güzellik ve moda ikonlarından biri olduğunun cevabı için Pretty in Pink’ i izlemeniz yeterli. Filmde canlandırdığı Andie karakterinin maddi açıdan çok güçlü olmayabilirdi ancak bize paranın güzellik ve stil demek olmadığını kanıtladı.

Clueless

Cher Horowitz karakteri; 90’ları seven herkesin 1 numaralı stil ve güzellik ikonu olmayı sonuna kadar hak ediyor!

Cleopatra

Filmin her sahnesi; makyaj severler için bir rüya tadında. Kalın siyah eyelinerı ve tüm görünümleriyle; Liz Tylor’ın ikonik konumunu perçinlediği bir yapım.