GÜZELLİK HAKKINDA HER ŞEY BU FESTİVALDE

Bu tarihleri ajandalarınıza not etmeyi unutmayın!

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Beauty Fest İstanbul 4-5-6 Mayıs’ta görkemli bir organizasyonla kapılarını açıyor.

Güzellik hakkında her şey 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Uniq İstanbul’da kendini iyi hissetmek isteyen kozmetik meraklılarıyla buluşuyor. Nefes terapisiyle başlayan güne ‘nail art’ etkinliğiyle devam edip uzman konukların workshoplarına katılabilir, gününüzü muhteşem bir konser ile sonlandırabilirsiniz.

Peki, Beauty Fest İstanbul’un programında neler var?

60’tan fazla marka tüketiciyle buluşuyor olacak.

En son trendler Beauty Fest İstanbul’da deneniyor, makyaj tüyoları hakkında öğrenmek istedikleriniz uzman makyaj artistlerinin uygulamalarıyla yanıt buluyor.

Sosyal medyadan merakla takip ettiğiniz fenomen ve bloggerların konuşmalarına, sektörün uzmanları ile yapılan workshoplara katılıp, gelecek yılın astroloji haritası yorumlarını dinledikten sonra müzik ve eğlencenin keyfine varabilirsiniz.

Güzellik hakkında merak ettiklerinizin cevabını bulucağınız dolu dolu 3 gün geçireceksiniz.