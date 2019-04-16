Güzellik Sektörünü Ele Geçiren Kardeşlerden Parfüm Atağı

Elbette bahsettiğimiz isimler belli: Kim Kardashian ve Kylie Jenner. Bir süredir kendi makyaj ve güzellik ürünlerini piyasaya süren, üstelik bu konuda pek çok önde gelen markayı geride bırakan kız kardeşler yepyeni bir işbirliği yaptı.

Kim Kardashian‘ın parfüm markası KKW Fragrance ve Kylie Jenner’ın kişisel markası, üç yeni koku üretti. İlkbaharın çiçeksi kokularını notalarında barındıran parfümlerin şişesi de bir o kadar iddialı! Kylie Jenner’ın rujlarındaki logoya benzeyen dudak şeklindeki şişeler; pembe, kırmızı ve nude renklerinde tasarımlara sahip.

Bu yeni işbirliğini Instagram hikayesinde duyuran Kylie heyecanını bu cümlelerle dile getiriyor: “Kimse bunun için ne kadar heyecanlandığımı anlamıyor. Piyasaya çıktıkları günden beri Kim’in kokularının bir numaralı hayranıyım ve içlerinde bana ait bir koku olduğuna inanamıyorum.”

Gelin hep birlikte bu merak uyandıran parfümlerin notalarına göz atalım:

KKW Fragrance Red Lips

Kırmızı dudakların dikkat çektiği şişenin içinde; kan portakalı, kırmızı lotus çiçeği, vanilya, kırmızı sedir ve misk notalarına rastlamak mümkün.

KKW Fragrance Pink Lips

Tercihini pembeden yana kullananlar ise amber, sandal ağacı ve hindistancevizinin birleşimini deneyimleyecek gibi görünüyor.

KKW Fragrance Nude Lips

Nude renkteki dudaklar ise manolya, yasemin ve şakayık çiçeklerini bir araya getirerek bahar için kusursuz bir koku ortaya çıkarıyor.