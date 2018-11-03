Güzellikleriyle Estetik Trendlerine Yön Veren İsimler

Çoğumuzun güzellik konusunda bir mükemmellik modeli var ve bu modeller arasında Rihanna’nın burnu ya da Kendall Jenner’ın göğüsleri ilk sırada yer almakta.

Bıçağın altına yatmak yeni bir şey değil elbette, sürekli değişen şey ise ne istediğimize ilham veren ünlü isimlerin bu konudaki eğilimleri.

On yıl önce, Jennifer Lopez’in plastik cerrahi endüstrisine yön veren poposu gibi. Peki son yıllarda bu eğilim nasıl değişti?

Günümüzde plastik cerrahi endüstrisini şekillendiren ünlülere göz atmaya ne dersiniz.

Meghan Markle | Burnu ve Çilleri

Özellikle de Prens Harry ile gerçekleşen evliliğinden sonra Markle burnu için yüksek bir talep artışı kayıtlara çoktan geçmiş.

Markle’ın burnundaki popülaritesinin arkasında; yan açıdan görülebilen ve onun doğallığını daha da vurgulan küçük kambur yatmakta.

Benzer şekilde, Markle’nin çilleri de ilham verici kozmetik trendleri arasına girdi bile.

Ancak çilleri kopyalamak için bıçağın altına gitmeniz gerekmeyecek. Dövme sanatçıları bu gibi talepleri yerine getirmekte.

Emily Ratajkowski | Göbek Deliği

Bu eğilimi 2000’li yıllarda Britney Spears yükselttikten sonra sıra Emily Ratajkowski’ye geçti.

Vücudu oval, dikey yönelimli göbek deliğiyle bilinen Ratajkowski, vücudunun daha uzun ve zayıf görünmesini sağlayacak bir detaya sahip.

Rihanna | Burnu

Meghan Markle’ın burnunun rakibi Rihanna.

Hatta listenin ilk sırasındaki isim de diyebiliriz. Sonrasında Markle ve Justin Bieber gelmekte.

Onun burnunun düzlüğü, ucunun hafifçe eğilmesi ve yüzüne yakın olduğu gerçeği, insanları bıçak altına yatmasına iten sebeplerden.

Miranda Kerr | Gamzeler

Miranda Kerr’den ve Harry Styles gibi ünlülerden esinlenilerek istenilen çene hizasındaki gamzeler için de estetik müdahaleler yapılıyor.

Bella Hadid | Bacakları

Geçtiğimiz yıl, Bella Hadid’in bacakları Plastik Cerrahi trendini yönlendirenlerden olmuştu.

Taylor Swift, Karlie Kloss, Jennifer Lopez ve Cameron Diaz’ın bacaklarını isteyen kişilerin listesine Bella Hadid de eklendi.

Melania Trump

Estetik cerrahlarına gelen talepler sonucu genel olarak Melania Trump’ın belirli bir vücut parçasından daha çok ona benzer yeniden bir vücuda sahip olmak istiyorlar.