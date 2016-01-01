GWYNETH PALTROW BESLENME SIRLARINI PAYLAŞTI





Yazdığı 4 yemek kitabı ve bir marka haline dönüştürdüğü Goop sitesiyle kaliteli ve sağlıklı yaşam konusunda kendisini kanıtlayan Gwyneth Paltrow; sitesinin podcast yayınında besleme sırlarını takipçileriyle paylaştı.

Kahvaltı için daha önce kendi sitesinde de tarifini paylaştığı; badem sütü, moon dust, Vanilya Protein Tozu, maça ve bir kaç sağlıklı ek gıdanın daha bulunduğu protein yüklü smoohie’yi içiyor. Bu sağlıklı rutini öğle yemeğinde de sürdürüyor. “Öğlenleri salata ve protein içeren oldukça sağlıklı bir öğünüm var” diyen Paltrow; özellikle ton balığı/domatesli bowl ve Asya Usulü Tavuk Salata fanı olduğunu ekliyor.

Akşam yemeğinde ise Gwyneth Paltrow tüm bu kuralları esnetiyor, ancak tek bir kuralı var: “Genellikle akşamları ne istersem yerim ama her zaman çok işlenmiş ve yüksek fruktozlu mısır şurubu barındıran gıdaları es geçiyorum.”

Genel inancın aksine; Paltrow uzun süreli detoks rutinleri yapmıyor. “Eğer websitesi için bir şey araştırıyorsam böyle bir şeyi denerim!”

