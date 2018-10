Pin it

Son günlerin büyük bir merakla takip edilen dijital yarışması Hadi, günün belirli saatlerinde gerçekleştirdiği yarışma öncesi bir ipucu soru paylaşıyor bildiğiniz üzere.

Yarışmaya katılanlar, yarışma öncesinde bu ipucunu cevaplıyorlar. 31 Ekim, 12:30 yarışşması için de merakla beklenen o ipucu yayınlandı.

Hadi’den ipucu olarak gelen soru ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ara Güler ile ilgili. Hadi’nin sorduğu ipucu sorusu “Ara Güler’in lakabı nedir?“

Hadi İpucu: Ara Güler’in Lakabı Nedir?| 31 Ekim

Hadi 31 Ekim’de 12:30’da.

Hadi ipucu sorusunu şu şekilde sordu; ” Ekime veda ederken ipucumuz Ekim ayında aramızdan ayrılan değerli, büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler’den geliyor. Ara Güler’in lakabı nedir biliyor muyuz?”

Ara Güler Kimdir?

Ara Güler’in lakabı özellikle de çektiği İstanbul fotoğrafları sebebiyle İstanbul’un Gözü’dür.

16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul’un Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu.

1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam etti.

1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954’de Hayat Dergisi’nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı.

1980’de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılığın bastığı “Fotoğraflar” adlı kitabında basıldı.1986’da Hürriyet Vakfı’nca basılan Prof. Abdullah Kuran’ın yazdığı “Mimar Sinan” kitabını fotoğrafladı. Aynı kitap 1987’de “Institute of Turkish Studies” tarafından Ingilizce olarak yayınlandı.1989’da “Ara Güler’in Sinemacıları” kitabı basıldı.

1991’de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı’nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) “The Sixth Continent” adlı kitabını fotoğrafladı. Bu arada bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti.

En ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picasso röportajı.Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992’de Fransa’da, ABD ve İngiltere’de “Sinan, Architect of Soliman the Magnificent” adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl “Living in Turkey” adlı kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur’da “Turkish Style” başlığıyla, Fransa’da “Demeures Ottomanes de Turquie” adıyla yayımlandı.

1994’de “Eski İstanbul Anıları”, 1995’de “Bir Devir Böyle Geçti”, “Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü” fotoğraf kitapları yayımlandı. Ara Güler’in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplıkta, ABD’de Rochester Georg Eastman Müzesi’nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing’de Das Imaginare Photo Museum’da fotoğrafları sergileniyor.