Hafta Sonu Buluşmaları İçin Kombin Önerileri

Hafta sonu arkadaş buluşmaları ya da Brunch için ne giyeceğinizi kestiremiyorsanız; bu rehber tam size göre! İşte hem rahat hem de dikkat çekici pratik kombin önerileri…

Kalın Kısa Hırka

@JEANNEDAMAS

Tıpkı kazaklar gibi kalın hırkaları kombinlemesi de oldukça zahmetsiz. Alttan bir kaç düğmeyi açık bırakarak havalı bir görünüm elde edin.

Double Denim

@ELSYANDTHEBLOG

Uzun bir hafta sonu için hem rahat hem şık bir görünüm.

Baskılı botlar + boho elbise

@ADA_OGUNTODU

Eski bir etek ya da elbiseyi bir üst segmente çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey baskılı botlar…

Slogan Sweatshirt

@LUCYWILLIAMS02

Rahat ve Parizyen!

Dikkat çekici bir ceket

@THEHAUTEPURSUIT

İddialı olurken sıcak kalın!

Sıradışı bir çanta

@MARIA_BERNAD

Belki içine çok az eşyanız sığacak ancak stilinize katkısı oldukça büyük olacak.