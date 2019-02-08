Hafta Sonu Buluşmaları İçin Kombin Önerileri

Hafta sonu arkadaş buluşmaları ya da Brunch için ne giyeceğinizi kestiremiyorsanız; bu rehber tam size göre! İşte hem rahat hem de dikkat çekici pratik kombin önerileri…
Kalın Kısa Hırka
Tıpkı kazaklar gibi kalın hırkaları kombinlemesi de oldukça zahmetsiz. Alttan bir kaç düğmeyi açık bırakarak havalı bir görünüm elde edin.
Double Denim
Uzun bir hafta sonu için hem rahat hem şık bir görünüm.
Baskılı botlar + boho elbise
Eski bir etek ya da elbiseyi bir üst segmente çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey baskılı botlar…
Slogan Sweatshirt
Rahat ve Parizyen!
Dikkat çekici bir ceket
İddialı olurken sıcak kalın!
Sıradışı bir çanta
Belki içine çok az eşyanız sığacak ancak stilinize katkısı oldukça büyük olacak.