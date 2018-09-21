Hafta Sonu İçin Sonbahar Ruhuna Uygun Kombin Önerileri

Kombin yapmanın yer yer zorlaştığı Sonbahar gibi ara mevsimler; yeni trendlerin de etkisiyle eğlenceli bir stil oyununa dönüşebilir.

İşte hafta sonu deneyebileceğiniz; rahat oldukları kadar sonbahara uygun kombin önerileri:

Kim: Beyonce

Kilit Parça: Renk bloğu elbise

Neden denemeliyiz?: Beyonce’nin mor kemer çantası ile tamamladığı bu elbise; yaza veda etmekte zorlananlar için harika bir seçenek.

Editörün Önerisi: J.W. Anderson elbise

Kim: Emma Stone

Kilit Parça: İpek pijama üstü

Neden denemeliyiz?: Koyu renk yıkanmış jeani ipek pijama üstü ile tamamlayarak klasik ve sevimli bir görüntü yaratıyor.

Editörün Önerisi: J. Crew pijama

Kim: Bella Hadid

Kilit Parça: Önü açık hırka

Neden denemeliyiz?: Jean ve hırkaların iyi bir seçenek olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bir kaç düğmeyi açarak fark yaratabilirsiniz.

Editörün Önerisi: Aritzia hırka

Kim: Victoria Beckham

Kilit Parça: Füzo tayt

Neden denemeliyiz?: Stil konusunda asla hata yapmayacağına emin olduğumuz Beckham; şık ceketini füzo tayt ile tamamlayarak bize rahat bir opsiyon sunuyor.

Editörün Önerisi: Express tayt

Kim: Blake Lively

Kilit Parça: Camel rengi deri trençkot

Neden denemeliyiz?: Şık ekoseli takımı ile tamamladığı bu trençkot; görünümü gündüzden geceye uyarlanabilir kılıyor.

Editörün Önerisi: Michael Kors Collection trençkot

Kim?: Kate Bosworth

Kilit Parça: Havalı bir yağmurluk

Neden denemeliyiz?: Kate Bosworth şık yağmurluğu ile herhangi bir hava durumu sürprizine hazırlıklı görünüyor.

Editörün Önerisi: Proenza Schouler yağmurluk

Kim: Emily Ratajkowski

Kilit Parça: Kemerli çanta

Neden denemeliyiz?: Genç model ve oyuncu Ratajkowski, örgü elbisesi ve botlarını bu şık detay ile farklı bir seviyeye çıkarmış.

Editörün Önerisi: Wandler kemer çanta