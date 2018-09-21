Hafta Sonu İçin Sonbahar Ruhuna Uygun Kombin Önerileri

Kombin yapmanın yer yer zorlaştığı Sonbahar gibi ara mevsimler; yeni trendlerin de etkisiyle eğlenceli bir stil oyununa dönüşebilir.
İşte hafta sonu deneyebileceğiniz; rahat oldukları kadar sonbahara uygun kombin önerileri:
Kim: Beyonce
Kilit Parça: Renk bloğu elbise
Neden denemeliyiz?: Beyonce’nin mor kemer çantası ile tamamladığı bu elbise; yaza veda etmekte zorlananlar için harika bir seçenek.
Editörün Önerisi: J.W. Anderson elbise
Kim: Emma Stone
Kilit Parça: İpek pijama üstü
Neden denemeliyiz?: Koyu renk yıkanmış jeani ipek pijama üstü ile tamamlayarak klasik ve sevimli bir görüntü yaratıyor.
Editörün Önerisi: J. Crew pijama
Kim: Bella Hadid
Kilit Parça: Önü açık hırka
Neden denemeliyiz?: Jean ve hırkaların iyi bir seçenek olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bir kaç düğmeyi açarak fark yaratabilirsiniz.
Editörün Önerisi: Aritzia hırka
Kim: Victoria Beckham
Kilit Parça: Füzo tayt
Neden denemeliyiz?: Stil konusunda asla hata yapmayacağına emin olduğumuz Beckham; şık ceketini füzo tayt ile tamamlayarak bize rahat bir opsiyon sunuyor.
Editörün Önerisi: Express tayt
Kim: Blake Lively
Kilit Parça: Camel rengi deri trençkot
Neden denemeliyiz?: Şık ekoseli takımı ile tamamladığı bu trençkot; görünümü gündüzden geceye uyarlanabilir kılıyor.
Editörün Önerisi: Michael Kors Collection trençkot
Kim?: Kate Bosworth
Kilit Parça: Havalı bir yağmurluk
Neden denemeliyiz?: Kate Bosworth şık yağmurluğu ile herhangi bir hava durumu sürprizine hazırlıklı görünüyor.
Editörün Önerisi: Proenza Schouler yağmurluk
Kim: Emily Ratajkowski
Kilit Parça: Kemerli çanta
Neden denemeliyiz?: Genç model ve oyuncu Ratajkowski, örgü elbisesi ve botlarını bu şık detay ile farklı bir seviyeye çıkarmış.
Editörün Önerisi: Wandler kemer çanta