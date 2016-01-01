HAFTA SONU PARTİLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ GÜZELLİK GÖRÜNÜMLERİ





Hafta sonu; hafta içi denemek için vaktimizin olmadığı cesur güzellik görünümlerini denemek demek!

İşte partilerden davetlere; pek çok alan için uygulayabileceğiniz, iddialı ve eğlenceli güzellik görünümleri:

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Kim?: Margot Robbie

Öneri: Mor parti makyajı

Nasıl uygulanmalı?: Margot Robbie’nin makyaj artisti Pati Dubroff;Lemonhead LA simli jelleri kullanmayı seviyor. Bu simli ürünü Robbie’nin tüm göz kapağına sürüp; aynı tonda mat bir farla gölgeleme yaparak dengelemiş.

Editörün önerisi: Lemonhead LA Wine Safari Spacepaste

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Kim?: Kendall Jenner

Öneri: Turuncu tonlu kırmızı ruj

Nasıl uygulanmalı?: Bu ton rujun; artık Jenner’ın imzası olduğunu söylemek mümkün. Makyaj artisti Mary Phillips; daha dolgun bir görünüm için dudak kalemi ve en son lip gloss da uyguluyor.

Editörün önerisi: ESTÉE LAUDER Pure Color Envy Sculpting Lipstick in Carnal

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Kim?: Kristen Stewart

Öneri: Metalik mavi göz makyajı

Nasıl uygulanmalı?: Cannes Film Festivali’ne ima görünümünü taşıyan Stewart; bu kez Parizyen dokunuşlar da ekledi. Siyah veya gri farı es geçerek daha etkili bir görünüm için direkt metalik mavi far uygulayan Stewart; makyajını pembe lip balm ile tamamlamış.

Editörün önerisi: Chanel LEs 4 Ombres Multi-Effect Powder Eyeshadow in Tissé Jazz

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Kim?: Jourdan Dunn

Öneri: Zümrüt yeşili far

Nasıl uygulanmalı?: Jourdan Dunn’ın klasik bir smokey eye makyajı yapmak için fazla “cool” olduğunu biliyoruz. Bu yüzden metalik zümrüt yeşili bir far kullanmasına bayıldık! Kahverengi gözleri öne çıkaran bu makyajı bronzer kullanarak dengeleyin.

Editörün önerisi: Maybelline New York Color Tattoo Eye Chrome in Electric Emerald

