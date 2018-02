HAFTA SONUNU EVDE GEÇİRECEKLER İÇİN İÇLERİ ISITAN 7 ROMANTİK FİLM

Özellikle soğuk havalar düşünülünce; evde vakit geçirdiğimiz hafta sonlarının sayısının arttığının farkındayız.

İşte hafta sonunu evde geçirecekler için içinizi ısıtacak romantik filmler:

Two Night Stand

New York’ta yaşayan Alec ve Megan yirmili yaşlarında iki gençtir ve tek gecelik ilişkinin ardından ertesi sabah uyandıklarında her yerin karla kaplandığını görüp şaşırırlar. İkili Alec’in dairesinde mahsur kalıp o günü birlikte geçirmek zorunda kalırlar. Romantik komedi türündeki filmin başrollerini Miles Teller ve Analeigh Tipton paylaşıyor.

The Fault In Our Stars

16 yaşındaki Hazel üç yıldır tiroid kanseriyle boğuşmaktadır ve kanser akciğerlerine de sıçradığı için yanında bir oksijen tüpüyle gezmektedir. Kanserli hastalar için oluşturulan destek grubunun bir terapi seansı esnasında Augustus isimli bir gençle tanışır. Augustus da beyin tümörüyle savaşmış ve bu yolda bir bacağını kaybetmiştir. İkili birlikte zaman geçirdikçe birbirlerine aşık olurlar. Akciğer tedavisi için hastaneye yatırılan Hazel’ın yanından bir an dahi ayrılmayan Augustus, sevgilisinin çok istediği bir hayali gerçekleştirmek için onunla birlikte yola çıkar. Planlarına göre Amsterdam’a gidecek ve Hazel’ın en sevdiği yazar olan Peter Van Houten’i bulmaya çalışacaklardır…

Before We Go

Chris Evans’ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde oynadığı Before We Go, genç bir kadının New York Manhattan’da 1.30 trenini kaçırdıktan sonra genç bir adamla tanışmasını ve aralarında oluşan bağı anlatıyor. Birbirlerini tanıdıkça aşık olan bu ikiliyi birlikte geçirdikleri gece nerelere götürecek?

Something’s Gotta Give

Harry Langer, genç kadınlar için yanıp tutuşan bir müzik piyasası kurdudur. Birlikte olduğu genç ve güzel sevgilisinin annesinin yazlık evinde romantik bir haftasonu geçirmeye karar verirler. Ama hiç beklemedikleri süprizler, bütün haftasonu boyunca yakalarını bırakmaz.

Erica, kızının kendisinden bu kadar yaşlı biriyle birlikte olmasına karşı çıksa da duruma katlamaktan başka çare bulamaz. Ama tüm bu itirazlarının bir kanıtı gibi Harry, bir akşam kalbinden rahatsızlanınca bütün bir haftayı, hiç anlaşamadığı Erica ile birlikte geçirmek zorunda kalır.

Sürekli didişen ve çok farklı yaşam tarzları olan iki insan olmalarına rağmen birlikte geçirmek zorunda kaldıkları bu süre, hiç beklemedikleri şekilde yakınlaşmalarına neden olacaktır. Jack Nicholson ve Diane Keaton’ın keyifli oyunculukları ile oldukça eğlenceli zaman geçirten, Nancy Meyers imzalı hoş bir komedi…

Un moment d’égarement

1977 Fransız yapımı filmin, modern uyarlamasında Vincent Cassel başrolde yer alıyor. Yeni boşanan 44 yaşındaki Pierre, genç kızı, yakın arkadaşı Jacques ve onun kızı Francois ile tatile çıkar. Saint Tropez’de gittikleri bir partide, Pierre ve genç Francois yakınlaşır. Pierre, bunun yanlış olduğunu düşünerek bitirmek istese de Francois, takıntılı bir biçimde ilişkiyi sürdürmek, hatta babasına anlatmak ister. Sonunda anlatır da; fakat Pierre olduğunu söylemez. Jacques ise dostu Pierre’ye durumu anlatarak, kızını baştan çıkaran bu orta yaşlı adamın kim olduğunu bulmak istediğini söyler.

Maggie’s Plan

Bekar bir kadın olarak tek başına anne olmak isteyen Maggie’nin tüm planları John’a aşık olunca değişir. Tek problem ise tam zamanlı antropolog, yarı zamanlı yazar olan John işinden başka bir şey düşünmeyen bir profesör olan Georgette’le evlidir. İstemeden de olsa olayları iyice karıştıran Maggie arkadaşları da işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar…

Rebecca Miller’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Travis Fimmel, Julianne Moore, Ethan Hawke, Greta Gerwig, Bill Hader, Maya Rudolph yer alıyor.

Man Up

Nancy (Lake Bell) ile tanışın: 34 yaşında, bekâr, akşamdan kalma ve sürekli iyi niyetli fakat beceriksiz arkadaşlarının çöpçatanlıklarına maruz kalan bir kadın. Şimdiye kadar yaşadığı ilişkiler ya kendi beceriksizliği ya da aldatıldığı için bir sonuca varmamış, arkadaşının nişan partisinde yaşanan son çöpçatanlık felaketi, ilişki olayını tamamen rafa kaldırmasına neden olmuştur. Artık yolun sonuna gelmiştir ve kendini tamamen kapatıp yalnız bir hayata teslim olmaya hazırdır. Derken karşısına Jack (Simon Pegg) çıkar. Jack onu Waterloo tren istasyonunda, saatin altında buluşmak için sözleştiği kör randevusu sanmıştır ve Nancy olacakları hiç düşünmeden karşısındaki adamın teklifini kabul eder.