Hailey Baldwin ve Justin Bieber Çiftinin Nikah Törenine Dair Gerçekler

Geçtiğimiz ay gizlici evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftinin gerçekleşmesi planlanan düğünleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Evlendikleri haberini uzun süre yalanlayan ve inkar eden ama sonra sosyal medya hesaplarından doğrulayan Bieber ve Baldwin çiftinin düğünleriyle ilgili çıkan haberlerin gerçekliği de yanıltıcı taraflar taşımakta.

Justin Bieber kasım ayında, “Karım harika” notuyla bir instagram karesi paylaşırken, Hailey Baldwin ise kendi instagram’da kullanıcı adını @haileybieber olarak değiştirdi.

Ertelenen Dini Tören

Çift, yasal olarak evlenmiş olmasına rağmen, aileleri ve arkadaşları ile dini bir düğün töreni yapmak istedi. Bu törenin Ocak 2019’da gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak çiftin ertelediği bildirildi.

Gerçekleşeceği bir başka tarihe dair yeni bilgi ise henüz yok. Çiftin tüm sevdiklerinin yanlarında olmasını istediği için herkesin takvimine uyan bir zaman arayışında olduğu konuşulmakta.

Ayrıca Baldwin daha önce The Cut isimli dijital yayına düğünün 2019’da olacağını söylemişti. Gelen haberler ise düğünün 28 şubat tarihinde gerçekleşeceği yönünde. İptal olup olmayacağını hepimiz takip ediyor olacağız.

Küçük Bir Tören

Törenin oldukça küçük olacağı gelen en net bilgilerden olsa gerek. Justin Bieber ve Hailey Baldwin sadece arkadaşları için küçük bir düğün hazırlığı içindeler.

Ancak düğünün ardından daha büyük bir “patlama” da olabilir. Herkesin seyredebileceği bir nikah töreni ya da hızlıca yayılmaya hazırlanan bir hamilelik haberi.