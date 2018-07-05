Hailey Baldwin’in Güzellik Sırları

Son dönemin parlayan yıldızlarından; yeni It-Girl’ümüz Hailey Baldwin sadece stiliyle değil güzelliğiyle (özellikle ışıltılı elmacık kemikleri) de odak noktası. Kendisini daha sık göreceğimiz Hailey Baldwin’in işte güzellik sırları:

Elmacık kemiklerindeki sağlıklı ışıltıyla her zaman dikkat çeken Hailey Baldwin’in kullandığı aydınlatıcı her zaman merak konusu. “Krem ve likit formdaki aydınlatıcıları kullanmayı sevdiğini söyleyen Baldwin “Becca, Laura Mercier ve Smashbox favori aydınlatıcılarım.” diyen Baldwin, kırmızı halıda ise toz aydınlatıcıları kullanıyor.

“Kendi makyajımı kendim yapmayı seviyorum” diyen Baldwin’in favori ürünlerinden biri Dior’un Crème de Rose Smoothing Plumping Lip Balm‘ı.

Celebrity Crush’ı sorulduğunda “Margot Robbie” ismini veren Baldwin; “Klasik ve eforsuz güzelliği seviyorum. Çok fazla zaman harcamadığın zaman daha güzel görünüyorsun” diye de ekliyor.

Tabii ki hailey Baldwin’in kusursuz cildinde makyaj kadar cilt bakımı, diyet ve fitness sırları da başrolde. Cilt bakımı rutini sorulduğunda, dermatolojist onaylı EltaMD markasını öneren Baldwin; cilt bakımı işini basit tutmayı sevdiğini söylüyor. Sadece yüzünü yıkıyor, nemlendiriyor ve güneşten koruyor!

Zaman zaman sadece proteinden oluşan bir diyetle 10 günlük detoks yapan Hailey Baldwin; her gün bunu uygulamıyor ancak genelde sağlıklı besleniyor. “Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Bolca sebze, balık, et ve diğer minimal şeyler… Kendimi bu şekilde daha sağlıklı hissediyorum.”

Egzersiz rutini oldukça klasik. Pilates, yoga ve barre çalışması yapıyor. Eskiden bale yapan genç yıldız için bu zor olmasa gerek.

Kendisini şımartmak istediği günlerde favori yiyeceği ise “Cheeseburger ve patates kızartması!”

Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki güzellik sırları? ” Işık için VSCO uygulamasını kullanıyorum. Eğer bir fotoğrafı beğenirsem yüklüyorum, üzerine çok fazla düşünmüyorum. Selfie çekmeyi seviyorum ama eğer çalışıyorsam post atmıyorum. Bu konuda oldukça rahatım.”

Kendisinin “rahatlama” tanımı ise bizi bile rahatlattı. “Evde yalnız kalıp, uzanıp TV izlemek!”