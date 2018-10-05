Hakan: Muhafız Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yılın merakla beklenen yapımı Hakan: Muhafız’dan geçtiğimiz günlerde yayınlanan trailer, diziye dair duyulan merakı daha da artırdı.

Hakan: Muhafız’ın ( The Protector ) başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy’un bu beklentileri yükseltmedeki payı da oldukça büyük. İşte dizi hakkında bilmeniz gerekenler.

Netflix Türkiye yapımı Hakan: Muhafız’dan ilk fragman paylaşıldı. Nasıl buldunuz?#TheProtector pic.twitter.com/X383UwrtgW — Marie Claire Türkiye (@MarieClaireTR) October 1, 2018

Hakan: Muhafız’ın ( The Protector) Konusu Nedir?

Tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adam (Çağatay Ulusoy), karanlık güçlerle savaşmak ve geçmişindeki bir gizemi çözmek üzere bir yolculuğa çıkar. İstanbul’u korumakla görevli olan bu genç adamın sıradışı öykülerine şahit olacağız.

Hakan: Muhafız’ın ( The Protector) Ne Zaman Başlayacak?

Netflix’in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız’ın 2018 yılı içerisinde başlayacağı ön görülüyor. Online dizi ve film izleme platformu Netflix’den tarih ile ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un haricinde Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi önemli oyuncular da yer alacak.

İlk sezonu toplamda on bölümden oluşan dizinin yönetmeniyle ilgili çıkan haberler ise geçtiğimiz günlerin en çok konuşulanlarından oldu.

Can Evrenol yönetmenliğinde çekilen dizinin ilk bölümlerinin beğenilmediği yönünde çıkan haberlere ise yönetmenin instagram hesabından cevap gecikmedi.