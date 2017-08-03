HALLE BERRY’NİN 90’LAR ETKİSİNDEKİ SAÇ MODELİ



90’lı yılların kendine özgü saç modelleri, günümüzde yeniden hayat bulmaya devam ediyor.

Bu modellerden bir kısmı geçmişte bırakılmış olsa da, anılarda bırakamadığımız modeller yok değil.

Başrolünde yer aldığı Kidnap filminin galasına, 90’lı yıllardaki yaz ruhunu yansıtan saç modeliyle katılan Halle Berry, bu görünümü yeniden akıllara sokmuş oldu.

Metalik sandaletleri, kamuflaj baskılı bir eteği ve beyaz keten gömleğiyle kırmızı halı şıklığını yeniden yorumlayan Berry, kıyafetinden daha çok saçlarıyla radarımıza girdi tabi.

Bakır tonlara sahip saçının bir kısmını, yüz rengi ve kıyafetine uygun iplerle sararak içimizdeki, 90’lı yıllardaki yaz akşamları kombinlerini hatırlattı.

Berry’nin zeytin yeşili ve bronz renklerde ipler tercih etmesi, onun etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlayan renklerden. Denemek isteyenler?



