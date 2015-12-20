HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA ANLAŞIR?





Hangi burç en çok hangi burçla anlaşır? Peki, asla yan yana gelmeyecek burçlar hangisi?

Koç

Arasının çok iyi oldukları: Aslan, Yay

Arasının iyi oldukları: Boğa, İkizler, Kova, Balık

Arasının kötü oldukları: Yengeç, Terazi, Oğlak

Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Başak, Akrep

Boğa

Arasının çok iyi oldukları: Başak, Oğlak

Arasının iyi oldukları: İkizler, Yengeç, Balık, Koç

Arasının kötü oldukları: Kova, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Terazi, Yay

İkizler

Arasının çok iyi oldukları: Terazi, Kova

Arasının iyi oldukları: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa

Arasının kötü oldukları: Başak, Yay

Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Akrep, Oğlak, Balık

