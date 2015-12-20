HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA ANLAŞIR?

Hangi burç en çok hangi burçla anlaşır? Peki, asla yan yana gelmeyecek burçlar hangisi?
Koç
Arasının çok iyi oldukları: Aslan, Yay
Arasının iyi oldukları: Boğa, İkizler, Kova, Balık
Arasının kötü oldukları: Yengeç, Terazi, Oğlak
Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Başak, Akrep
Boğa
Arasının çok iyi oldukları: Başak, Oğlak
Arasının iyi oldukları: İkizler, Yengeç, Balık, Koç
Arasının kötü oldukları: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Terazi, Yay
İkizler
Arasının çok iyi oldukları: Terazi, Kova
Arasının iyi oldukları: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa
Arasının kötü oldukları: Başak, Yay
Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Akrep, Oğlak, Balık