HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA ANLAŞIR?

Nurdan Gündoğdu - EYL 23, 2015 ÇARşAMBA


hangi burç hangi burçla daha uyumlu

Hangi burç en çok hangi burçla anlaşır? Peki, asla yan yana gelmeyecek burçlar hangisi?

Koç
Arasının çok iyi oldukları: Aslan, Yay
Arasının iyi oldukları:  Boğa, İkizler, Kova, Balık
Arasının kötü oldukları: Yengeç, Terazi, Oğlak
Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Başak, Akrep

Boğa
Arasının çok iyi oldukları: Başak, Oğlak
Arasının iyi oldukları: İkizler, Yengeç, Balık, Koç
Arasının kötü oldukları: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Terazi, Yay

İkizler
Arasının çok iyi oldukları: Terazi, Kova
Arasının iyi oldukları: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa
Arasının kötü oldukları: Başak, Yay
Ne iyi ne kötü olduğu burçlar: Akrep, Oğlak, Balık

Nurdan Gündoğdu

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