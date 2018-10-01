Astroloji her alanda olduğu gibi, ilişkilerdeki tutum ve uyumumuzu da etkiliyor.

Peki hangi burçlar birbirini aldatmaya daha yatkın?

İşte cevabı:

KOÇ ve BOĞA

Kağıt üzerinde bu çift harika görünebilir ancak uzun vadede iki taraf da güven sorunları yaşayacaktır. Birbirlerini görür görmez aşık olması muhtemel bu çift için dünyaca ünlü Astroloji Uzmanı Valerie Mesa; “Boğa burcu; ince düşünceli Koç burcu için zaman zaman kaba gelebilir. Bununla birlikte her iki burç da birbirlerine güvenmediklerinden ve bu konuda inatlaştıklarından; monogami anlayışları zarar görebilir” açıklamasını yapıyor.

İKİZLER ve TERAZİ

“Birbirlerinden etkilenmek onların doğasında var ve aynı elementi paylaşıyorlar. Ayrıca Terazi burcu mental olarak da İkizler burcundan etkilenmeye meyillidir.” diyen Mesa bununla birlikte iki burcun taban tabana zıt olduğunu; Terazi’nin İkizler burcunun özgür tavırlarından rahatsız olarak ilişkiyi sonlandıracağını ekliyor.

YENGEÇ ve OĞLAK

Zıtlıkların uyumu bu olsa gerek! “İki burç da birbirinin zıttı ancak aralarındaki çekim yadsınamaz. Ama daha ciddi bir yapıdaki Oğlak burcu; Yengeç burcunun alaycı tavrından rahatsız olabilir. Yengeç burcu ise Oğlak ile ilişkide çabuk sıkılacaktır” diyor Mesa.

ASLAN ve YAY

“Her ikisi de ateş grubu ancak Aslan burcunun yatak odasına dair tutkularını Yay burcu karşılamakta zorlanabilir. Yay burcu ise dışadönük tavrı ile Aslan burcunu bezdirebilir” diyen Mesa ikilinin ilişki dinamiklerini ortaya koyuyor.

KOVA ve BAŞAK

“İkisi de taban tabana zıt enerjilere sahip olsalar da entellektüel ilgi alanları nedeniyle bir çekim hissedebilirler. Ancak Kova burcunun çoğu tartışmada tahrik edici tavır sergilemesi ve Başak burcunun katı tavrı; bu ilişkiyi kısa süreli kılacaktır.”