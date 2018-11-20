Hangi Diziyi Sabırsızlıkla Bekliyorsunuz?

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Bu hafta yayın hayatına başlayacak iki diziden hangisini sabırsızlıkla bekliyorsunuz?

Şahin Tepesi mi, Çarpışma mı?

Çarpışma Dizisinin Konusu
Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun, yanısıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı ‘Çarpışma’, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı ‘Çarpışma’, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi;

“Çarpışan aslında kaderlerimizdi…”

Çarpışma Ne Zaman Yayınlanacak?
Çarpışma, 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00’de Show TV’de ekrana gelecek.

Şahin Tepesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler?

Tanıtım görselleri yayınladığından itibaren büyük bir heyecanla beklemeye başladığımız dizi Şahin Tepesi için biz de sizin gibi geri sayımdayız.

14 Ekim’de çekimleri başlayan Şahin Tepesi, özellikle de oyuncu kadrosuyla çok konuşulmakta.

Zerrin Tekindor (Tuna), Ebru Özkan (Melek), Aybüke Pusat (Verda), Boran Kuzum (Efe), Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç (Cem), Kaan Taşaner ve Esra Dermancıoğlu gibi önemli isimlerden oluşan kadro elbette ki heyecanlanma sebeplerinden.

Şahin Tepesi’nin yönetmen koltuğunda ise Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi başarılı işlere imza atan Hilal Saral oturacak.

Ay Yapım imzalı dizinin yayınlanacağı kanalın ise henüz netleşmediği biliniyor.

Melek Gençoğlu ve ekibe ait olacak olan senaryo ise; aralarında husumet olan iki ailenin gençlerinin imkansız aşkını anlatacak.

 

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • This Is Us dizisinin yıldızı oyuncusu Mandy Moore, müzisyen Taylor Goldsmith ile dün akşam sade ve etkileyici bir törenle evlendi. 👰🏻♥️🤵🏻 #marieclairetr #mandymoore #taylorgoldsmith #wedding
    5
  • Karşınızda, kasım kapağımızın yıldızı Burcu Biricik’in keyifli çekim hikayesi!🌟 #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Video: @aytekerdem @semihergunn Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    7
  • Pazartesiye karşı hislerimiz... #marieclairetr #monday #jenniferaniston
    4
  • Pazar günü planı @paulthecorgi ile aynı olanlar ?🐶 #marieclairetr #doglovers #sunday
    5
  • Cumartesi gecesi için stil ilhamımız; Dundas imzalı sarı elbisesi ve pozitif enerjisiyle Kendall Jenner!🌟💛 #kendalljenner #yeezy #dundas #saturdaynight #saturday #marieclairetr
    10
  • Cumartesi stilinde risk almaya ne dersiniz? Hafta sonu için kombin fikirlerini sezonun trendlerinin izinde, New York sokaklarından alıyoruz.💙 📸: @scandinavianfashions #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    5
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için