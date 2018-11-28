Hangi Erkek Nasıl Prezervatif Tercih Ediyor?

Kondom tercihleri, erkeklerin karakterleri hakkında bize bir şeyler fısıldıyor…

Günümüzde raflarda renk renk, çeşit çeşit çeşit kondomlara rastlamak mümkün. Kuzu derisinden yapılan ultra ince olanlardan, etrafı çilek kokusuyla kaplayanlara kadar birçok çeşit kondom kullanıma hazır bekliyor. Bu durumda herkesin bir favori kondomu da var demek hiç de yanlış olmaz. Peki hangi erkek hangi kondomu neden tercih ediyor? Erkeklerin bu tercihi üzerinden bir karakter analizi yapabilmek mümkün mü? Beraber bakalım…

Kayganlaştırıcılı, standart

İşte kondomların Honda Civic’i…Güvenli, efektif, canı az sıkan cinsten ve muhtemelen Çin’de üretilmiş. “Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla işim olmaz” parolasıyla yola çıkan her erkeğin ilk tercihi.

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

Düz. Yani hakikaten dümdüz bir insan. Sizi asla şaşırtmaz, güvenilirdir ve yaratıcılıktan nasibini almamıştır. Yani en azından başınıza bela açmayacak bir tip olduğunu söyleyebiliriz.

Ekstra büyük

Normal boydaki bir kondomu alıp esnetsek, nereye kadar esnetebiliriz? Bu boya kadar. Yani, ekstra büyük. Eğer partneriniz “seneye de giyerim” mantığıyla hareket etmiyorsa şanslısınız. Ama sizi ya da market sırasındakileri etkilemek için bu tür bir numaraya başvuruyorsa…Neyse susalım biz.

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

Biraz cafcaflı takılmayı seviyor olabilir (e tabii hakkıdır da). Hayalleri ve beklentileri de bu bakış açısına göre şekillenecek ve hep daha fazlasını isteyecektir. Ona dikkat edin, olur mu?

Standart(Sıfır kayganlaştırıcılı)

Durumu kabullenmek bu olsa gerek. Kondomu sadece kullanmış olmak için kullanan erkekler, genellikle standart ürünlere yönelmekte.

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

“Başa gelen çekilir” atasözü ona çok yakışıyor. Kontrollü bir tip; ama risk almaktan sakındığını iddia etmiyoruz. Biraz kolay pes ediyor diyebilir miyiz? Belki de diyebiliriz. Dedik bile.

Ultra ince

Hisli ve duygusal bir erkekle mi karşı karşıyayız? Emin olamayız. Ama yaşadığı anın kıymetini bilen birisi olduğu kesin.

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

Bu adam kesinlikle boş konuşmuyor. Her ne yaşıyorsa, olayın tam anlamıyla içine girmekten yana. Meselelere yüzeysel yaklaşmaktan yana değil.

Tırtıklı

Partnerinin alacağı zevki hesaba katan erkeklerin tercihleri arasında tırtıklı kondom çeşitlerine rastlamak mümkün. Seksi bir adım öteye taşımanın yollarından birisi olabilir sonuçta.

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

Asla sıradan bir cinsel hayatı tercih etmeyecektir. Üstelik sizi de düşünüyor…Daha ne olsun.

Isıtıcılı

Konumuzun kışla hiçbir alakası yok. Bilim harika bir şey. Kondomun keşfini sağladığı için değil, bir de ısıttığı için.

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

Sevgiden, şefkatten, size sarılıp şımarmaktan büyük zevk alıyor. Yalnızlık korkusu da olabilir tabii. Keyif aldığı şeyleri nasıl yapması gerektiğini de çok iyi biliyor.

Aromalı

Erkeğin ruhuna açılan bir pencere ile karşı karşıyayız…Eğer çilekli tercih ediyorsa, açık sözlüdür. Yok eğer tercihini muzludan yana kullanıyorsa, duyarlı birisidir. Çikolata mı? Sizi baştan çıkarmaya çalışıyor olmasın? Kesinlikle öyle!

Kişiliği hakkında ne söylüyor olabilir?

Penisine biraz fazla önem atfediyor. Sekse renk katmak konusunda bir uzman olabilir. Seksi bazen bir hayat tarzına dönüştürüyor da olabilir.