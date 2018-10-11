Hangi Gözyaşı Pazar Akşamının Galibi Olacak?

 

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Sizce, pazar akşamları yayınlanan bu iki diziden hangisinin şansı daha yüksek?

Ağlama Anne mi, Bir Litre Gözyaşı mı?

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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