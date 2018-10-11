Hangi Gözyaşı Pazar Akşamının Galibi Olacak?

Sinema & Müzik YAŞAMHangi Gözyaşı Pazar Akşamının Galibi Olacak?Posted on 11 Ekim 20181K görüntülendi1 dakika okunduNurdan Gündoğdu Like Tweet Pin it +1 Paylaş Paylaş Sizce, pazar akşamları yayınlanan bu iki diziden hangisinin şansı daha yüksek? Ağlama Anne mi, Bir Litre Gözyaşı mı? Like Pin it Tweet +1 Paylaş Paylaş Nurdan Gündoğdu İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor. Önceki Makale MODA Stil Önerileri Sezonun Yükselen Trendi: Saç Fuları Posted on 11 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sonraki Makale Cilt Bakımı GÜZELLİK Kusursuz Ve Sağlıklı Bir Cilt İçin 6 Güzellik Sırrı Posted on 11 Ekim 201811 Ekim 2018Kubra Elmali Devamı Bunlar da hoşunuza gidebilir Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Çarpışma Dizisinden İlk Görsel Geldi Posted on 11 Ekim 201811 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Yeni Bir İkili Doğuyor: Aybüke Pusat ve Boran Kuzum Posted on 10 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Barbie Karakterine Margot Robbie Mi Hayat Verecek? Posted on 8 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Hakan: Muhafız Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler Posted on 5 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Kültür & Sanat YAŞAM Instagram’a Yeni Gelen Güncellemeyle Neler Değişti? Posted on 5 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler 2 İmajı Posted on 5 Ekim 20185 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Altın Kelebek Ödülleri’nde Yarışan En İyi Dizi Çiftlerinden Favoriniz Hangi İkili? Posted on 3 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Etkinlikler YAŞAM Profesyonellerin Yeni İletişim Platformu Viell Yayında Posted on 1 Ekim 20188 Ekim 2018Müşra Demir