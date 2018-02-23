HARRODS’IN KALBİNDE BEE GODDESS





10 yıl öce ‘Dünyaya sihirli bir ışık’ diye yola çıkan Bee Goddess mücevher markası dünya çapındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2014 senesinde Harrods’ta yer alan ilk ve tek Türk mücevher markası Bee Goddess, 5 yılın en çok satan mücevher markaları arasına girdi. Bu başarıyı ödüllendirmek isteyen Harrods, Bee Goddess’ı daha geniş kitlelere tanıtmak üzere, genç moda markalarının yer aldığı, Harrods’un kalbi olan Fashion Lab’ te Bee Goddess’a ikinci bir yer ayırdı. Luxury Jewellery Hall’daki mağazasına ek olarak, Sevgililer Gününe özel hazırlanan ‘Bee Goddess Diamond Salon’ adlı yeni mağazanın tasarımını Harrods’ın yaratıcı ekibi üstlendi. Mağazada özellikle Türk bayrağı kırmızı rengi ve Bee Goddess’ın en çok sevilen tasarımları kullanıldı. Bu projede, Bee Goddess’ın yeni koleksiyonları olan Eye Light (Göz Nur’u) ve Starlight’ın yanı sıra moda tutkunlarına özel hazırladığı hediyelik aksesuarlarda beğeniye sunuluyor. Bee Goddess Diamond Salon, rengi, büyüklüğü ve orijinal dekorasyonu ile Harrods’un içinde büyük ilgi ve beğeni topladı.

The Telegraph Luxury tarafından ”Yılın en Vizyoner ve Yaratıcı Mücevher Tasarımcısı” seçilen Bee Goddess’ın kurucusu Ece Şirin, ‘aydınlık lüks’ olarak adlandırdığı akımın da öncüsü. ‘Statü sembolü’ yerine ‘ruhun sembolü’, ‘mücevher yerine öz cevher’ diye seslenen Ece Şirin Şubat ayı boyunca Harrods’taki bu yeni noktada müşterilerini misafir ederek; markanın ardındaki felsefeyi, mit ve sembollerin gücünü ve o gücü nasıl kendi hayatlarına nasıl aktarabileceklerini anlatacak.

Sömestr tatili dolayısı ile Türkiye’den de ziyaretçi akınına uğrayan Harrods’un kalbinde Bee Goddess’a rastlayan Türkler de bir kez daha Bee Goddess’ı kutlayarak gururlarını dile getirdiler. 1 Şubat’ta kapılarını açan Bee Goddess Diamond Salon, 6 Şubat’ ta yapılacak olan basın toplantılarında İngiltere’nin önde gelen basın mensuplarına tanıtılacak.

Ece Şirin ve onu yalnız bırakmayan nişanlısı Cemil Dinçmen bu büyük başarıdan çok gurur duyuyorlar.



