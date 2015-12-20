HASSAS CİLDİNİZİ GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN HİPP BABYSANFT GÜNEŞ ÜRÜNLERİ İLE KORUYUN





HİPP Babysanft güneş ürünleri, içeriğindeki özel filtreler sayesinde bebeğinizin cildini korurken, organik badem yağı sayesinde cildi nemlendirmeye yardımcıdır.

HİPP Babysanft güneş kremleri, cilde rahat bir şekilde sürülür, beyaz tabaka bırakmaz, cilt tarafından kolay tolere edilir.Pompalı tasarım sayesinde sürülecek miktar iyi ayarlanabilir. Cilt ile uyumlu 30 faktör güneş koruması hassas bebek cildi için optimum koruma sağlar. Ultra hassas olup, suya dayanıklıdır.

‘’Yok konsepti” ile hazırlanan Babysanft ürünlerinde alerji yaratabilecek veya cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulunmaz. İçeriğindeki malzemeler “mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok” felsefesine göre formülize edilmiştir. Paraben, PEG(Poli Etilen glikol)mineral yağ, esansiyel yağ içermez.

HİPP Güneş Ürünlerini, Joker Mağazaları’nda bulabilirsiniz.

Güneş Sütü: 58,00 TL

Güneş Koruyucu Krem: 30,00 TL

