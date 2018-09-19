Hassas Ciltler İçin Hipoalerjenik Kozmetik Markaları

Alerjik cildiniz için kullanacağınız ürünleri seçmekte zorlanıyorsanız bu liste tam size göre!

İşte ekstra hassas ciltler için hipoalerjenik kozmetik markaları:

Avene

Dermatoloji ve hidroterapi alanlarında 270 yıldan daha uzun bir süredir uzmanlığı olan ünlü Fransız markasının Avene Thermal Spring Water, Cleanance Cleansing Gel for Face and Body ve Cicalfate Restorative Skin Cream ürünleri özellikle önerilenler arasında.

VMV Hypoallergenics

Adından da anlaşılacağı gibi, hipoalerjenik cilt bakım ürünleri konusunda uzmanlaşan marka kokusuz ve Parabensiz ürünler sunuyor. Marka ayrıca kendisi de bir derecelendirme sistemi sunarak özel alerjik reaksiyonlara dayalı özelleştirilmiş bir cilt bakımı önerisi sunuyor.

Vanicream

Cildi irrite etmeyen marka, özellikle egzaması olan kişiler için öneriliyor.

La Roche-Posay

Hassas ciltler için özellikle önerilen bu markanın Toleriane Purifying Foaming Cream Cleanser, Toleriane Ultra Moisturizer for Very Sensitive Skin ve Toleriane Lipikar Balm AP+ gibi ürünleri en çok satılanlar listesinden inmeyenler arasında.

Simple

Özellikle İngiltere’de çok popüler olan bu marka; pH dengesine sahip, komedona sebep olmayan ve hipoalerjenik yapısı ile dikkat çekiyor. Temizleyici, tonik ve nemlendirici gibi ürünlere sahip olan markanın özellikle misel su ve temizleme mendillerini öneririz.