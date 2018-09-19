Hassas Ciltler İçin Hipoalerjenik Kozmetik Markaları

Alerjik cildiniz için kullanacağınız ürünleri seçmekte zorlanıyorsanız bu liste tam size göre!

İşte ekstra hassas ciltler için hipoalerjenik kozmetik markaları:

Avene

Dermatoloji ve hidroterapi alanlarında 270 yıldan daha uzun bir süredir uzmanlığı olan ünlü Fransız markasının Avene Thermal Spring WaterCleanance Cleansing Gel for Face and Body ve Cicalfate Restorative Skin Cream ürünleri özellikle önerilenler arasında.

 

 

VMV Hypoallergenics

Adından da anlaşılacağı gibi, hipoalerjenik cilt bakım ürünleri konusunda uzmanlaşan marka kokusuz ve Parabensiz ürünler sunuyor. Marka ayrıca kendisi de bir derecelendirme sistemi sunarak özel alerjik reaksiyonlara dayalı özelleştirilmiş bir cilt bakımı önerisi sunuyor.

Vanicream

Cildi irrite etmeyen marka, özellikle egzaması olan kişiler için öneriliyor.

 

 

La Roche-Posay

Hassas ciltler için özellikle önerilen bu markanın Toleriane Purifying Foaming Cream CleanserToleriane Ultra Moisturizer for Very Sensitive Skin ve Toleriane Lipikar Balm AP+ gibi ürünleri en çok satılanlar listesinden inmeyenler arasında.

Simple

Özellikle İngiltere’de çok popüler olan bu marka; pH dengesine sahip, komedona sebep olmayan ve hipoalerjenik yapısı ile dikkat çekiyor. Temizleyici, tonik ve nemlendirici gibi ürünlere sahip olan markanın özellikle misel su ve temizleme mendillerini öneririz.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • 19 Eylül 2007’de yayınladığı ilk bölümüyle hayatımıza giren Gossip Girl, geçen 11 yılın ardından bile bize ilham vermeye devam ediyor. #GossipGirl #BlakeLively #marieclairetr #LeightonMeester
    7
  • Group Medya olarak kendi alanımızda bilgiyi tekrar değerli kılmak amacıyla başlattığımız #sadecebakmaoku farkındalık kampanyasını, sanatın sonsuz imkânlarıyla buluşturuyor; tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul 2018’de B2-119 no’lu standımıza bekliyoruz. 🌟 #groupmedya #contemporaryistanbul #sergi #artworks #instaart
    1
  • -Bir süper gücün olsaydı, bu ne olurdu? -İstediğim her şeyi o anda gerçekleştirebilmek. 💛 Genç oyuncu Leyla Feray’ı daha yakından tanımak için eylül sayımızı kaçırmayın. Mobil özel tasarımlı eylül sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻 #marieclairetr #bakmaoku #leylaferay @leylaferay Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @emredogru Moda Editörü: @ceylanatinc Saç ve Makyaj: @hakankultur Fotoğraf Asistanları: Ünal Turhan ve Arturo Astorino Paul Bert Serpette'ye teşekkür ediyoruz.
    2
  • 2018 Emmy Ödülleri’nin en tatlı çiftleri 💛 Favori çiftiniz hangi ikili? 💑 #emmys #marieclairetr #jessicabiel #justintimberlake #emmys2018 #scarlettjohansson #colinjost #rachelbrosnahan #chrissyteigen #johnlegend #kirstendunst #jesseplemons
    11
  • Dün gece gerçekleşen 2018 Emmy Ödül Töreni'nde kırmızı halının öne çıkan isimleri için ekranı sola kaydırmayı unutmayın! 👈🏻👈🏻👈🏻 🌟 #emmys #emmys2018 #thandienewton #dakotafanning #sarahpaulson #scarlettjohansson #traceeellisross #kirstendunst #evanrachelwood #westworld #milliebobbybrown #marieclairetr
    1
  • ERDEM İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunda, markanın imzası haline gelen çiçek desenleri yine başrolde. #marieclairetr #ERDEM #LFW #ss19
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için