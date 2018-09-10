Hassas Gözler İçin En İyi Makyaj Temizleyiciler

Göz doktorlarının da desteklediği, hassas gözler için en iyi makyaj temizleyiciler tam karşınızda.

Makyajın çıkarılması, özellikle göz kapakları için birkaç kirpiğin dökülmesiyle sonuçlanabiliyor (en iyi ihtimal tabii). İşte tam bu noktada hassas gözler için oldukça işe yarayacak olan makyaj temizleyicileri listesine göz atmak isabet olacak.

Listenin başında, Fransızlar tarafından da fazlasıyla sevilen, içeriğinde alkol içermeyen misel su yer alıyor. Hassas gözlere sahip olanlar için vazelin de tavsiye edilenlerden.

Bioderma Sensibio H2O

Favori cilt temizleyicileri arasındaki yerini koruyan dünyanın ilk misel suyu Bioderma Sensibio H2O, listenin vazgeçilmezlerinden. Paraben, alkol, sabun, parfüm ve alerjen içermeyen Sensibio H 2 O içerisindeki aktif yatıştırıcı olan salatalık ekstresi sayesinde cildi yatıştırıyor, şişkinliğini gideriyor ve anında ferahlama sağlıyor. Misel teknoloji ile geliştirilen dünyanın ilk misel suyu Sensibio H 2 O cilt ile aynı pH seviyesine sahip olup aynı zamanda tolerans sağlıyor.

L’Occitane Aqua RéotierWater Gel Cleanser

Bu tazeleyen jel yapıya sahip temizleyici, yumuşak bir köpüğe dönüşerek cildi kirlerden arındırıyor. Cildi mükemmel bir şekilde temizledikten sonra yumuşacık ve rahatlamış hissi vermekte.

Eau Thermale Avène Démaquillant Yeux İntense Avène Hassas Gözler İçin Makyaj Temizleyicisi

Hassas ve lens kullanan gözlerdeki makyajı içeriğindeki Avène Termal Su ve makyaj çıkarıcı yağların karışımı ile kalıntı bırakmadan, tahrişe yol açmadan nazikçe temizler, kirpiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Yağ kalıntısı bırakmayan yapısıyla göz çevresini yatıştırır, yumuşatıp nemlendirir. Parfüm ve koruyucu içermez.

Caudalie Makyaj Temizleyici Yağ

Hassas göz kapağı derisi, kirpiklere ve gözlere zarar vermeden makyajınızı çıkarmak için Caudalie yüzde 100 doğal yağ temizleyicisi ile tek seferde sonuca ulaşabilirsiniz.

La Roche-Posay Micellar Water Ultra

Hassas gözler ve yüz için ideal bir makyaj temizleyici olarak kullanılabilen La Roche-Posay Micellar Water, kuru ciltler için de tonik görevi görmekte.

Clinique Rinse-Off Eye Makeup Solvent

Göz temizliği için özel olarak test edilmiş ürünlerden. Çeşitli makyaj temizleyicilerinin bileşimi gözleri tahriş edebilir fakat Clinique Rinse-Off Göz Makyajı Temizleyicisi, hassas göz bölgesi için oldukça ideal bir seçim.

Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water

“Nazikçe temizleyin!”

Göz kapağı derisi, vücudun en hassas bölgelerinden biri ve sürekli tahrişe, cilt gevşekliğine, kırışıklık gibi sonuçlara neden olacak işlemler görmekte. Nazik bir şekilde temizleme için Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water’ı denemeye ne dersiniz?

Misel su bir mıknatıs gibi kir çekmekte, bu da daha az manuel fırçalama anlamına gelir.

Vaseline Petroleum Jelly

Dermatolog ve dermatoloji klinik profesörü Mona Gohara, makyajı temizlemek için vazelin kullanmayı tercih etmenizi öneriyor. “Hafiftir ve yağlanır, bu yüzden makyaj cildinize zarar vermeden hemen çıkarılır” diye açıklıyor.

NIVEA MicellAIR Expert Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici

Uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı makyajı ve maskarayı çıkarmak için geliştirilmiş bir ürün. Ürün kalıntısı bırakmadan nazik bir şekilde göz makyajını çıkarırken hassas göz çevresine de bakım yapmakta. Ürün kalıntısı bırakmadığı için de cildin oksijen alımı da artmaya devam eder.

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