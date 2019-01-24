Haute Couture İlkbahar/Yaz 2019 Defilelerinden Kaçırılmaması Gereken Anlar

Haute Couture koleksiyonlar moda evleri tarafından her bir parçası elle yaratılarak oluşturuluyor. Geleneksel olarak, her gösteri bir gelinlik ile kapatılıyor, tabi bu sene de gördüğümüz gibi gelinlikler yorumlanmış ve alışılmışın dışında olabiliyor. Bu yılki şovların en dikkat çeken detaylarını bir araya getirdik.

Valentino

Valentino’nun Couture koleksiyonunda Kaia Gerber’ın üzerindeki bu yüksek hacimli yeşil elbise ve güzellik görünümü dikkat çekiciydi. Elbette şova damga vuran isim kapanıştaki Naomi Campbell oldu.

Iris Van Herpen

Iris Van Herpen gerçek birer sanat eseri serisi izlenimi yaratan koleksiyonuyla dikkat çeken isim oldu. Grafik tasarımlar, üç boyutlu detaylar ve fütüristik kıvrımlar hayranlık uyandırdı.

Chanel

Karl Lagerfeld bu Couture koleksiyonunda tamamen kristalle kaplanmış bir mayo-gelinlik tasarladı.

Viktor & Rolf

Viktor & Rolf sosyal medyanın hakimiyet kurduğu günümüze mesajlar içeren tasarımları layık gördü.

Givenchy

Saçaklar genel olarak bu sezona damga vuran ortak detaylardandı. Ancak Givenchy’nin adeta bir ponpon kızı andıran bu tasarımı en göz dolduran parça oldu.

Dior

Dior bu yıl da şovunu yaptı! Sirk temasında gerçekleşen defilede modellerin palyaçolardan esinlenen makyaj ve saç görünümleri de dikkat çekiciydi. Tasarımcı Maria Grazia Chiuri’nin kısa kesimli özel takımı ise şovun temasını adeta bir film setine dönüştürdü!

Alexandre Vauthier

Koleksiyon Hollywood’un ışıltılı cazibesine ayak uyduruyor ve güçlü omuzlar ve pullarla 80’lerin ilham veren stiline ayna tutuyor.

Ralph & Russo

Göz alıcı boncuklar, renkli kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalar birden fazla görünümde yer alan detaylar oldu.

Giorgio Armani Privé

80’lerden esinlenen bir diğer koleksiyon ise Giorgio Armani Privé oldu.

Schiaparelli

Masal kitaplarından fırlamış bir görünüm.

Giambatista Valli

Giambatista Valli hacimli tüllerle büyüleyici etkisini şova taşıdı.