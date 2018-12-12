Hayal Kırıklığına Uğratmayacak En İyi 6 Yüz Temizleme Aleti

Hassas veya yüksek derecede akneli bir cildiniz varsa, bir yüz temizleme fırçası kullanarak (ne kadar yumuşak olursa olsun) cildi temizlemenin doğru seçeneklerden biri olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Fakat Dermatolog Gary Goldenberg fırça / yüz temizleme aleti kullanımı konusunda da dikkat etmeniz gereken bir uyarıyla geliyor.

“Bu tür fırçalar çoğu zaman bakterileri barındırabilir ve hatta sivilceleri alevlendirebilir,” diyor.

Cildiniz için yüz temizleme aletlerinden vazgeçmeden önce, aşağıdaki kullanım talimalıtını es geçmemeniz yeterli.

“Yüzünüzü her defasında temizledikten sonra fırçanızı yıkadığınızdan emin olun ve fırça kafasını ayda bir değiştirin. İç taraftaki kılların hassas cildinizde kullanmak için fazla sert olmadığından da emin olun. Bunun için de önerimiz; önce yüzünüzde işleme başlamadan, başka bir yerde bunu denemeniz olacaktır.

Kullanacağınız yüz temizleme aletini seçerken de aynı titizliği göstermek bir diğer önemli konu.

İşte sizi hayal kırıklığına uğratmayacak en iyi yüz temizleme aletleri.

#1 Luna 2 Mini – Foreo

Bu küçük ama güçlü silikon fırça, kozmetik çantanızın içindeki vazgeçilmez olmaya hazır.

Sadece beş ayda bir şarj edilmesi gerekiyor. Önemli avantaj, değil mi? Bir dakika süren T-Sonik titreşimleri ve hijyenik yuvarlak çıkıntıları, cildinizden yüzde 99 oranında kir ve yağ çıkarma gücüne sahip.

#2 Mia Smart 3-in-1 Connected Sonic Beauty Device – Clarisonic

İsminde geçen “akıllı” kelimesi sizi hayal kırıklığına uğratmamak için yeterli. Diğerlerine göre fiyatı biraz daha yüksek olabilir ama onun iyi yanlarını desteklemek için de çok sayıda özellik sayılabilir.

İki temizleme modu ve cildiniz için bir kılavuz görevi gören zamanlayıcısı bulunmakta.

#3 Clean – PMD

Bu fırça her kullanımınızda size yeni bir yüz sağlıyor.

Yeni başlayanlar için; (aynı zamanda koku ve su geçirmez) antibakteriyel silikon, cildinizi derinlemesine temizlemek için dakikada 7.000 titreşim veriyor. Ama işin eğlenceli kısmı burada bitmiyor. En sevdiğiniz serum veya nemlendiriciyi daha derin bir emilim için cildinize de sürebilirsiniz.

#4 Regenerist Facial Cleansing Device – Olay

Bu, süper hafif, suya dayanıklı alet, çift hızlı dönen fırça kafası sayesinde, gözeneklerinizi tıkayabilecek ölü cilt hücrelerini dışarı doğru çekerken, cildinizi temizler.

#5 Skinvigorate Cleansing Brush – Mary Kay

İddiası şu; cildi el temizlemekten yüzde 85 daha iyi bir cilt temizleme fırçası.

İpeksi yumuşak kılları, yüzünüzdeki herhangi bir kuru, pullu lekenin çıkarılmasına yardımcı olurken, böylece cildinize uygulayacağınız bir sonraki serum, nemlendirici veya yaşlanma önleyici krem de tam olarak nüfuz edecek.