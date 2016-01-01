HAYALİNİZ TASARIMCI OLMAKSA, KOZA ŞANSINIZ DEVAM EDİYOR!



Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarının dönüm noktalarında Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması var. Bu yıl 26’ıncı kez düzenlenecek olan Koza, gelecekte Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarına dönüşecek olan yeni finalistlerini arıyor…

Koza serüveni 1992 yılında başladı. Düzenlendiği ilk günden beri, genç ve yetenekli tasarımcıları, Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarına dönüştüren Koza, bu yıl, 26’ıncı kez gerçekleşiyor. Katılanlara, hayallerine ulaşmak için maddi destek, eğitim desteği ve birçok konuda danışmanlık alarak kendini geliştirme imkanı veren, defile tecrübesi ve bilinirlik kazandıran Koza; tasarımlarına güvenen, tasarım konusunda kendini geliştirmek isteyen tasarımcı adaylarını bekliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 26 Ocak 2018.

Başvuru koşulları:

• T.C vatandaşı olmak

• 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak

• Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika/diploma programında okumak ya da mezun olmak.

• Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak.

• Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda daha önce dereceye (ilk üç) girmemiş olmak.

Ödüller:

– Tasarımcı gelişimine dair ödüller: İlk 10’a giren tasarımcılar, Koza Gala Gecesi’nde defile yapmaya hak kazanıyor. Defile öncesi, finalistler bir yandan koleksiyon üretimleri için 5.000TL malzeme desteği ve atölye desteği alırken bir yandan da kendilerine yol gösterici olarak atanan Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarından, koleksiyon hazırlama, styling, fitting, casting gibi konularda danışmanlık alma şansı yakalıyor. İlk 10 tasarımcı, İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) ileri düzey eğitim programlarından Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı’na katılım hakkı kazanırken, aynı zamanda İHKİB tarafından belirlenecek sektöre dair bir yurt dışı fuarına ziyarette bulunabiliyor. Bunlara ek olarak ilk üçe kalan tasarımcılar, seçecekleri bir yabancı dili öğrenmek üzere bir yıl eğitim alırken, aynı zamanda yurt dışında moda eğitimi almaya hak kazanıyor. Tüm bu ödüllerin yanında yarışmanın birincisine 20.000TL, ikincisine 15.000TL ve üçüncüsüne 10.000TL, para ödülü veriliyor.

– Tanıtıma dair ödüller: Yüz yüze mülakat sonucunda seçilen 10 finalist yarışma gününe kadar yazılı ve dijital basında ve Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın resmi sosyal medya hesaplarında tanıtılma şansı yakalarken, ayrıca Moda Tasarımcıları Derneği’ne (MTD) bir yıl boyunca üye olma hakkı kazanıyor. İMA’daki eğitimini tamamlayan 10 tasarımcının koleksiyonu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında “New Gen” defilesiyle sektöre ve basına tanıtılıyor ve kazanan ilk 3 tasarımcı ise yarışma sonrasında ulusal basına lanse ediliyor.

Mentor Tasarımcılar:

Finale kalan 10 genç moda tasarımcısına yarışma koleksiyonlarını hazırlama sürecinde, yakın zamanda duyurulacak olan, Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcıları yol gösterecek. Bugüne kadar Koza kapsamında finalistlere yol gösterici olan moda tasarımcıları arasında Mehtap Elaidi, Zeynep Tosun, Gamze Saraçoğlu, Özgür Masur, Gül Ağış, Özlem Kaya, Niyazi Erdoğan gibi isimler yer aldı.

Koza Hakkında:

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle 1992 yılından beri moda dünyasına genç yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da kariyerini moda tasarımı alanında sürdürmek isteyenleri sektörle buluşturuyor. Bu yönüyle Türkiye’deki moda endüstrisinin gelişimini ve tarihini de temsil eden, bu yıl 26’ıncı kez düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda bugüne kadar kazananlar arasında Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Instagram: @kozayarismasi

Youtube: Koza Moda Yarışması

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