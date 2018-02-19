HAYALLERİNİZ İÇİN YENİ İLHAM ROTASI; “LUJO HOTEL NİSAN 2018’DE AÇILIYOR!”





Lujo, doğası ile ön plana çıkan Güvercinlik koyunda, konforu ve lüksü özenle harmanlayarak misafirlerine anlatılacak yeni hikayeler yaratmak için hayata geçiyor.

Sade mimari yapısı, doğal renkleri ve çarpıcı Ege Denizi manzarasıyla Bodrum Havaalanı’ndan yalnızca 15 km uzaklıkta yer alan Lujo, her şey dahil À La Carte konsepti ve Art&Joy teması ile farklılık arayanları ağırlamayı hedefliyor.

462 yatak kapasitesi ile misafirlerine konfor ve lüks deneyimini yaşatmaya hazırlanan Lujo, benzersiz mimarisini 20 farklı oda seçeneği ile yansıtıyor.

Birbirinden farklı plaj ve havuz seçeneği ile Bodrum’un Güvercinlik koyunda 90 bin dönüm üzerine kurulan Lujo Hotel, 1 km uzunluğunda beyaz kum plajı ile misafirlerine eşsiz bir deniz keyfi sunacak. Lujo, Mayıs ve Haziran ayları düşünülerek planlanmış ısıtmalı havuzlar, su parkı ve 1 yaş ile 17 yaş arası çocuklar için aktiviteler sunan KijoClub gibi etkinlik alanları ile de eğlenceyi doruklarda yaşatacak.

Art&Joy teması ile muhteşem mutluluğu sunan her şeyin içinde sanat olduğuna inanan Lujo, yemek yapmanın da sanat olduğu düşüncesiyle şef Mustafa Gündüz ve yenilikçi ekibi ile farklı ve lezzetli tatlar sunuyor.

2700 metrekare büyüklüğünde geniş bir spa alanına sahip olan Lujo, yenilenmenin kodlarını ise yeniden yazarak ruhunuzu ve bedeninizi canlandırmanız için kusursuz bir fırsat yaratıyor.

EŞSİZ DENEYİMLERİN BODRUM’DAKİ YENİ ADRESİ

Bodrum’un eşsiz güzellikleri ile lüksü ve konforu bir araya getiren Lujo’nun keyif dozu yüksek odaları, misafirlerini yeni bir lüks anlayışı ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Yalın tasarımı ile sihirli bir dünyanın kapılarını 462 yatak kapasitesi ile açmaya hazırlananLujo, 20 farklı ve birbirinden konforlu oda seçeneği ile konuklarını lükse davet ediyor.Özel havuzlu 3 farklı villa konsepti geniş ailelerin tercihi haline gelirken, yeşilin içine uzanan benzersiz mimarisiyle Forest Odalar çiftlerin kalbini kazanıyor.

%80’i tam deniz manzaralı odadan oluşan otel, en küçüğü 45 metrekare genişliğinde olan oda ve süitlerinde her türlü konforun düşünüldüğü sade mimarisi ve dekorasyonu ile bir ilki gerçekleştiriyor.

Lujo’nun kendisine ait 1 km uzunluğunda beyaz kum plajı misafirlerine eşsiz bir deniz keyfi hediye ediyor. Lujo’nun beyaz kumlu özel sahili, doğal yapısı ile sessizlik arayanlara Escape Beach, çocukları ile kumdan kaleler yapmak isteyenlere JoyBeach ve plaj partilerinin hareketini arayanlara IndigoBeachClub’ ı sunarak her zevke hitap ettiğini kanıtlıyor.

Lujo’da ısıtmadan teknolojiye, ölçüden tasarıma her türlü detay düşünülerek ve konfor esas alınarak planlanan 6 farklı havuz seçeneği yer alıyor. Sonsuzluk havuzu olarak tasarlanan 2 ana havuz eşsiz Güvercinlik manzarasına bakarken, Fly-Inn havuzun ortasında özel miksologlar tarafından hazırlanan Lujo kokteyllerini tatmak için bir bar yer alıyor. Plajda yer alan havuz ısıtılmış deniz suyunu tercih edenler için,Indigo Beach Club havuzu ise parti severler için keyif durağı oluyor.

Lujo lüksünü hissettirecek kapalı havuz ise iç mekanda havuz keyfi yaşamak isteyenleri bekliyor. Lujo’da yer alan tüm havuzlar ısıtmalı olup,dış mekan ve iç mekanda çocuklar için özel havuzlar bulunuyor. Laguna odaların teraslarından havuzlara direkt ulaşım sağlanabiliyor. Özel villaların ise kendilerine ait havuzları bulunuyor.

Yemek yapmanın bir sanat olduğu bakış açısı ile her şey dahil À La Carte sistemini benimseyen Lujo, ezber bozan gurme lezzetleri tüm misafirleri ile paylaşıyor.

Tadılan her yemeğin reçetesini damakta iz bırakmayı hedefleyerek hazırlayan şef Mustafa Gündüz ve yenilikçi ekibi, çağdaş ve farklı pişirme teknikleri kullanarak eserlerini ortaya koyuyorlar.

Deniz manzaralı 7 farklı gurme restoranı ve yıllanmış viskilerin sunulduğu Pablo Esco Bar da dahil olmak üzere 10 ayrı konseptte barı ile Lujo, misafirlerine başta Türk, Yunan, Asya ve İtalyan olmak üzere, dünya mutfaklarından tarifsiz lezzetler vadediyor.

Lujo, doğanın gücüne olan inanışı ile tüm dekoratif detaylarda doğal ahşap ve Bodrum’a özgü kayrak taşı kullanımını tercih ediyor. Üretimde ve tüketimde doğaya zarar vermeyen olanakları kullanıyor. Tamamen geri dönüşümlü ürünler ile hazırlanan tasarımlar, doğanın izinde aksesuarlar, enerji tasarruflu aydınlatma, çevre dostu temizlik ürünleri ve organik mutfağı ile Lujo doğa için saygı duruşunda bulunuyor.

Lujo, farklı mutfaklara ait lezzetler sunan restoranları, el yapımı çikolataları ile hazzı doruklarda yaşatacak ÇikolataBar’ı, miksologlar tarafından hazırlanarak birbirinden farklı tadın ikram edildiği 10’dan fazla barı ve güleryüzlü ekibi ile misafirlerine özel ve ayrıcalıklı bir tatil yaşatacak.

LUJO KODLARI; Lujo Sahnesinde Yok Yok!

HerşeydahilAllInclusive

Art &Joy Atölye Çalışmaları

Üst Segment İçki Servisi

ForestOdalar

Pablo Esco Bar

Havuzlu Laguna Odalar

Çikolata &Coffee Bar

Game Center

Aqua Park

Kijo ClubEtkinlikleri

LujoLounge& Bar

Lobide Kilitli Dolap Olanağı

Erken Giriş ve Geç Çıkış Yapan Misafirler için Dinlenme Odaları

Lujo Özel Jet Kiralama Olanağı

Lujo Helikopteri ile Transfer Olanağı(Ücretli)

Halikarnas Balıkçısı’nın da dediği gibi gidenlerin akıllarını bırakıp gittikleri Bodrum, ünlü ressamlara ait bir tabloymuş gibi tüm asil renkleri bünyesinde bulunduruyor. Masmavi denizi, yeşilin her tonuna sahip bitki örtüsü, insana huzur veren beyaz evleri ve büyüleyici gece hayatıyla Bodrum, bir gezgine aradığı ne varsa sunuyor. Lujo ise tüm bu güzelliklerin yanında, sanatı ve hazzı da deneyimleyebilmeniz için sizi davet ediyor. Bodrum’un eşsiz güzellikleriyle lüksü ve konforu birleştiren bir tatile kim hayır diyebilir ki…

Sanatı ve eğlenceyi birarada bulacağınız Lujo’da lüks, konfor ve mükemmel hizmet anlayışı ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya hazır olun!

Adres: MeşelikMahallesi, ÇomçaMevkii Sokak, No:10 48200 Güvercinlik, Bodrum

Telefon: (0252) 311 55 55

http://www.lujohotel.com/

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