HAYATTAN EN ÖZELİNİ İSTEYENLERİN YENİ ADRESİ VADİSTANBUL





Modanın öncü markaları ve dünya lezzetlerini eşsiz doğayla buluşturan Vadistanbul AVM, 270’i aşkın mağazası, gastronomi alanındaki iddialı restoranları, kafeleri, eğlencenin yeni adresi olan Magic World Eğlence Merkezi ve dünyadaki en son sinema teknolojisi Cinemaximum Gold Class sinema deneyimiyle benzersiz ve çok özel bir alışveriş keyfi sunuyor. İstanbul’a yepyeni bir nefes veren ve her mevsim yeşilin başka bir tonuyla karşılaşacağınız, yeni bir buluşma merkezi olan, Vadistanbul AVM; mimarisi, doğası, markaları ve ayrıcalıklı hizmetleriyle birçok ilke imza atıyor.

Türkiye’nin ilk havarayı Vadistanbul Avm’de

Levent ve Maslak’ın yanı başında yer alan ve 2 dakikada Seyrantepe Metrosu’ndan Vadistanbul AVM’nin yemek katına doğrudan erişim sağlayan havaray, Vadistanbul’a gelmenin en kolay yolu. Havaray ile Türk Telekom Ali Sami Yen Stadyumu’ndaki maç günlerinde de futbolseverlerin Vadistanbul’a gelebilmeleri için büyük kolaylık sağlayacak. Tem Otoyolu’ndan özel olarak açılan yeni yollar ile trafiksiz olarak ulaşabileceğiniz Vadistanbul’a, ayrıca yeni hizmete giren müşteri servisleri ile de ulaşmanız mümkün.

Mükemmel Mimari

Kapalı alanlarında bile doğanın güzelliklerini kucaklayan Vadistanbul AVM, şeffaf ve nefes alan mimari yapısıyla ferah ve konforlu alışverişin tüm olanaklarına sahip… Hayal Ortağım projesiyle engelliler için de özel olarak tasarlanan modern ve duyarlı mimarinin yanı sıra özenle planlanmış peyzajı, ses, ışık ve suyun muhteşem dansına sahne olacak 2000m2’lik dev şov havuzu, alışveriş caddesi ve yüksek teknolojisiyle fark yaratıyor.

İstanbul Yepyeni Bir Alışveriş Caddesine Kavuşuyor

İstanbul’un yeni yaşam, iş, kültür, eğlence ve alışveriş merkezi olmaya aday Vadistanbul AVM, 760 metre uzunluğundaki alışveriş caddesiyle benzersiz bir deneyime imza atıyor. Galeries Lafayette’ten Vakko Patisserie’ye, The Galliard’dan Serafina’ya, Michelle Brasserie’den Huqqabaz’a dünyaca ünlü markaların, mağazaların, bistroların, restoran ve kafelerin yer aldığı alışveriş caddesi ile İstanbulluların özlediği açık havada alışveriş keyfi sizi bekliyor. Seçkin lezzetleriyle İstanbul’un en yeni yeme içme merkezi olacak Vadistanbul AVM, dünyadaki ünlü alışveriş caddelerini aratmayacak konfora sahip ve Fransız moda devi Galeries Lafeyette’ye de ev sahipliği yapacak. Vadistanbul AVM dünyaca ünlü markalarıyla moda devinin Avrupa Yakası’ndaki ilk adresi olacak.

Gold Class Sinema Keyfi ve Eğlencenin Yeni Adresi Magic World Sizi Bekliyor

11 yeni salonu ile sinemaseverlere eşsiz bir film izleme keyfi sunan Vadistanbul Cinemaximum, Gold Class ve Screen X salonlarıyla dünyadaki en son sinema teknolojisine sahip. Geniş ve yatabilen özel koltukları, terlik ve şal servisi ile Gold salonu maksimum konforu sunarken; ScreenX salonu özel akustik ses sistemi, geniş oturma düzeni, 270 derecelik perde tasarımı ile salonun her noktasından mükemmel görüş imkanı sağlıyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir konsept uygulaması ile iç dekorasyondaki yenilikçi yapının yanı sıra ev sinema konforunda 16 ve 26 kişilik VIP salonlar yine Vadistanbul AVM’de bulunuyor.

Ayrıca Magic World Eğlence Merkezi; bowling, laser tag, çarpışan oto, softplay oyun alanı, tırmanma duvarları gibi eğlence alanlarının yanı sıra doğum günleri ve organizasyonların yapılabileceği parti sokağı ve kafesiyle de hem yetişkin hem çocuklar için eğlencenin yeni adresi.

