Hazal Kaya | Marie Claire Aralık 2018

Dobra, net ve kararlı…
Aralık kapağımızın yıldızı Hazal Kaya’yı yakından tanımaya hazır mısınız?
Uzun süredir Ali Atay’la güzel bir birlikteliğiniz var. Nasıl gidiyor?
Biz beş yıldır birlikteyiz ama beraber ilk röportajımızı geçen yıl verdik. O kadar içine kapalı bir çiftiz. Gerçekten bizim kendi minik dünyamız var. Ama bilerek böyle değil bu, bir şeylerden de kaçmıyoruz. Biz öyle tipleriz sadece. Evde köpeğimizin videosunu çekiyoruz, falan.
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Parlak
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Fotoğrafçı Asistanları: Lütfü Targaner, Okan Altın
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Saç: İbrahim Zengin
Saç Asistanı: Ferit Karahan
Makyaj: Ece Karagülle
Makyaj Asistanı: Ceren Eröz
Backstage Video: Dilek Altan