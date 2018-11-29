Hazal Kaya | Marie Claire Aralık 2018

Dobra, net ve kararlı…

Aralık kapağımızın yıldızı Hazal Kaya’yı yakından tanımaya hazır mısınız?

Uzun süredir Ali Atay’la güzel bir birlikteliğiniz var. Nasıl gidiyor?

Biz beş yıldır birlikteyiz ama beraber ilk röportajımızı geçen yıl verdik. O kadar içine kapalı bir çiftiz. Gerçekten bizim kendi minik dünyamız var. Ama bilerek böyle değil bu, bir şeylerden de kaçmıyoruz. Biz öyle tipleriz sadece. Evde köpeğimizin videosunu çekiyoruz, falan.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Koray Parlak

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Fotoğrafçı Asistanları: Lütfü Targaner, Okan Altın

Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın

Saç: İbrahim Zengin

Saç Asistanı: Ferit Karahan

Makyaj: Ece Karagülle

Makyaj Asistanı: Ceren Eröz

Backstage Video: Dilek Altan