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Hazar Ergüçlü | Marie Claire Ocak 2019

İlk Türk Netflix yapımı Hakan: Muhafız’daki başarılı performansıyla göz dolduran Hazar Ergüçlü’yü daha yakından tanımaya ne dersiniz?


Yeni yılın ilk sayısını kaçırmayın!

Ceket: NISSE/ GIZIA GATE | Gömlek: HELMUT LANG/ BEYMEN |Küpe: COS | Üçlü Yüzük: MTOY | Antrasit Yüzük: MER’S

Röportaj: Gözde eyibilir
Fotoğraflar: Cihan ALpgiray
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: Mustafa Akgül/ Önder Tiryaki Studio
Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ L’oreal Paris
Fotoğraf Asistanları: Memet Erol, Emre İbiş
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Naz Duru
Saç Asistanı: Batuhan Sancar
Makyaj Asistanı: Batuhan Sara
Video: Erçin Oran

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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