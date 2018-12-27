Hazar Ergüçlü | Marie Claire Ocak 2019

İlk Türk Netflix yapımı Hakan: Muhafız’daki başarılı performansıyla göz dolduran Hazar Ergüçlü’yü daha yakından tanımaya ne dersiniz?
Yeni yılın ilk sayısını kaçırmayın!
Röportaj: Gözde eyibilir
Fotoğraflar: Cihan ALpgiray
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: Mustafa Akgül/ Önder Tiryaki Studio
Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ L’oreal Paris
Fotoğraf Asistanları: Memet Erol, Emre İbiş
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Naz Duru
Saç Asistanı: Batuhan Sancar
Makyaj Asistanı: Batuhan Sara
Video: Erçin Oran