HAZİRAN AYI ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Haziran ayındaki Yeni Ay, Merkür ile güzel bir açı yaptığı için tüm burçlarda iletişim, yeni ve çözüme yönelik fikirler, yaratıcılığın artması, cesur planlar için enerji gibi düşünce ve üretme becerilerimize pozitif bir etki getirecek.

Seyahatler için olumlu şartlar ve ekstra fırsatlar, umulmadık şanslı davetler de söz konusu olacak. Doğum günü tarihleri yeni aya yakın olan kişiler tüm fırsatları takip etsin ve atak olsunlar.

Aşk ve ilişkiler açısından; Balık ve Oğlak

Para ve kariyer açısından; İkizler ve Terazi bu ayın şanslıları.

Yay ve Yengeç dönüştürücü etkilere açık olmalı. Akrepler paralarına, Aslanlar aşk hayatlarına ekstra dikkat gösterip, risklerden kaçınmalıdır.



