Haziran Ayında Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

Artık makyaj çantamızda yaz ürünlerine yer açtığımıza göre alışverişe başlayabiliriz!
İşte Haziran ayının öne çıkan makyaj ve cilt bakım ürünleri:
SK-II Overnight Miracle Mask
Sizi 8 saat uyumuş gibi gösterebilecek; vitaminler, amino asitler ve organik asitler açısından zengin bir maske!
Nars Orgasm Afterglow Lip Balm
Tarihin en popüler allıklarından Nars Orgasm; şimdi ailesini lip balm ile genişletiyor. Bu gül tonlu lip balma bayılmamak elde değil!
Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath in Refresh Rose
Ağız bölgenizi irrite etmeden; ultra nemlendiricilik sağlayan bu kolajen maskesi; içeriğindeki hindistan cevizi yağı ile de Instagram filtresi etkisi sağlıyor.
Farsáli Jelly Beam Highlighter in Rose Goals
Elmacık kemiklerinizi bu yaz bu highligher ile şımardın!
Marc Jacobs Beauty Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette/ Fantascene
Sırf ambalajı ile bile mutluluk veren bu ürün; velvetsi pigmentleri ve tonları ile yaz için üniformanız olmaya aday.
The Grease Collection by OPI
Tam Grease filminden Sandy’nin kullanacağı bir ton!
The Body Shop Body Yogurts
Vücuttaki çizgileri farkettikçe; nemlendirme isteğimiz daha da artıyor. Neyse ki The Body Shop’ın body yogurt’u ile kolayca emilen ve gün boyu nem sağlayan bir vücut nemlendiricisine sahip olabilirsiniz.
L’Occitane Aqua Réotier Fresh Moisturizing Mist
Çantanıza atmanız gereken; hem tazelik hissi hem de nem veren bu ürün; kalsiyum açısından zengin içeriği ile de göz dolduruyor.
Glamglow Instamud 60-Second Pore Refining Treatment
Diğer köpüren maskelerin aksine gerçekten cildinizde baloncuklar oluşturuyormuş hissi veren bu ürün; verdiği yumuşaklık hissi ve gözenekleri temizlemesiyle kesinlikle zaman ayırmanıza değen ürünlerden olacak.
Dolce & Gabbana Italian Zest Eau de Toilette
Bu taze; msik ve floral notaların hakim olduğu parfümden daha iyi bir yaz seçeneği düşünemiyoruz!
Kat Von D Metal Crush Extreme Highlighter in Gold Skool
Eğer aydınlatıcı konusunda altın sularında yüzmek istiyorsanız; bu tam size göre bir seçenek olacaktır.
MAC Cosmetics Prep + Prime Fit+ Matte
Eğer cildiniz yağlı ise; makyaj öncesi ya da sonrası kullanacağınız bu ürün kurtarıcınız olabilir.