Haziran Ayında Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

Artık makyaj çantamızda yaz ürünlerine yer açtığımıza göre alışverişe başlayabiliriz!

İşte Haziran ayının öne çıkan makyaj ve cilt bakım ürünleri:

SK-II Overnight Miracle Mask

Sizi 8 saat uyumuş gibi gösterebilecek; vitaminler, amino asitler ve organik asitler açısından zengin bir maske!

Nars Orgasm Afterglow Lip Balm

Tarihin en popüler allıklarından Nars Orgasm; şimdi ailesini lip balm ile genişletiyor. Bu gül tonlu lip balma bayılmamak elde değil!

Charlotte Tilbury Collagen Lip Bath in Refresh Rose

Ağız bölgenizi irrite etmeden; ultra nemlendiricilik sağlayan bu kolajen maskesi; içeriğindeki hindistan cevizi yağı ile de Instagram filtresi etkisi sağlıyor.

Farsáli Jelly Beam Highlighter in Rose Goals

Elmacık kemiklerinizi bu yaz bu highligher ile şımardın!

Marc Jacobs Beauty Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette/ Fantascene

Sırf ambalajı ile bile mutluluk veren bu ürün; velvetsi pigmentleri ve tonları ile yaz için üniformanız olmaya aday.

The Grease Collection by OPI

Tam Grease filminden Sandy’nin kullanacağı bir ton!

The Body Shop Body Yogurts

Vücuttaki çizgileri farkettikçe; nemlendirme isteğimiz daha da artıyor. Neyse ki The Body Shop’ın body yogurt’u ile kolayca emilen ve gün boyu nem sağlayan bir vücut nemlendiricisine sahip olabilirsiniz.

L’Occitane Aqua Réotier Fresh Moisturizing Mist

Çantanıza atmanız gereken; hem tazelik hissi hem de nem veren bu ürün; kalsiyum açısından zengin içeriği ile de göz dolduruyor.

Glamglow Instamud 60-Second Pore Refining Treatment

Diğer köpüren maskelerin aksine gerçekten cildinizde baloncuklar oluşturuyormuş hissi veren bu ürün; verdiği yumuşaklık hissi ve gözenekleri temizlemesiyle kesinlikle zaman ayırmanıza değen ürünlerden olacak.

Dolce & Gabbana Italian Zest Eau de Toilette

Bu taze; msik ve floral notaların hakim olduğu parfümden daha iyi bir yaz seçeneği düşünemiyoruz!

Kat Von D Metal Crush Extreme Highlighter in Gold Skool

Eğer aydınlatıcı konusunda altın sularında yüzmek istiyorsanız; bu tam size göre bir seçenek olacaktır.

MAC Cosmetics Prep + Prime Fit+ Matte

Eğer cildiniz yağlı ise; makyaj öncesi ya da sonrası kullanacağınız bu ürün kurtarıcınız olabilir.