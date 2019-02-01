Sosyal Medya Hesapları
Instagram 143K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 14K
Google Plus 0
Pinterest 638

Hem Cilt Hem de Instagram Dostu Olan En Dikkat Çekici Güzellik Ürünleri

Bazen güzellik ürünlerini sadece ambalajları için aldığımız gerçeğinde hem fikiriz değil mi?
Evet, cildimiz için iyi bir formülün ne kadar önemli olduğunun farkındayız ancak ürünün raftaki o cezbedici duruşu da adeta kendi kartviziti.

Bizi harekete geçiren anahtar kelimeler ise; şık ve minimalist ambalajlar, pastel renkler ve daha fazlası…

Rafta öylece duran ve el altında olmaları için büyük bir heyecan hissettiğimiz ambalajıyla kapla çalan o güzellik ürünleri, cilt bakımımızın tamamlayıcısı olmak için hazırda bekliyorlar.

Binu Binu

Binu Binu’nun blok kesimli sabunları cildi temizlemek ve instagram’da etkileyici kareler paylaşmak için ideal renklere sahip.

French Girl’s Lumière Bronzée

Fransız kadınların güzelliğin ilham alan bu markayı sevmek sürpriz olmasa gerek. Harika bir ışıltıya sahip cilt için ve etkileyici şişesi için listeye mutlaka eklenmeli.

Glow Recipe’s ‘Watermelon Glow Sleeping Mask’

Yumuşak bir cilt aradığınız tarif, Glow Recipe’s Karpuz maskesinden geçiyor olabilir. Instagram için de fazlasıyla ilgi çekici bir ürün.

Chanel’s La Crème Main

Dünyanın en şık yumurtası, değil mi? Chanel’in tüm güzellik ürünlerinin instagram’da hep yeri var ama bu el kreminin yeri ayrı.

Bybi Beauty ‘Supercharge Serum’

View this post on Instagram

💥✨GIVE-A-WAAY! HELLO NY PARTY PREP✨💥 ⠀ ’Tis the season to party and pamper. This time we’ve teamed up with one of our amazing natural cult beauty brands @bybibeauty ! We are giving away 2 of the following, one for you and a friend:⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💅 Gel manicures, so that you can go a pamper together ⚡ Supercharge serum to help you get that serious glow going 👄 Lip Kit to fix up a mega pout ✨ Swipe clean so that removing makeup and glitter at the end of the night is no stress at all To enter simply LIKE + TAG a BFF in the comments + FOLLOW both brands; @lefixlondon @bybibeauty⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Competition ends 11:59PM on 30th of December 2018. We’ll select a winner at random, and contact them via DM. Good luck!⠀ ⠀⠀⠀⠀ *This giveaway is for everyone who is able to travel to London for their manicure*⠀⠀⠀ ⠀ #giveaway #lefixlondon #bybi #naturalbeauty #beautycommunity #bbloggers #ukbbloggers #veganbeauty #lefix #nailslondon #nyeparty #nailbarlondon #vegancommunity

A post shared by Le Fix Natural Beauty Bar (@lefixlondon) on

Yeni güzellik markası Bybi, 18 tane antioksidandan oluşan dikkat çekici ve kesinlikle al benisi olan bir serumla karşımızda.

Summer Fridays’ ‘R+R’ masque



Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için