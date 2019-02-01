Hem Cilt Hem de Instagram Dostu Olan En Dikkat Çekici Güzellik Ürünleri

Bazen güzellik ürünlerini sadece ambalajları için aldığımız gerçeğinde hem fikiriz değil mi?

Evet, cildimiz için iyi bir formülün ne kadar önemli olduğunun farkındayız ancak ürünün raftaki o cezbedici duruşu da adeta kendi kartviziti.



Bizi harekete geçiren anahtar kelimeler ise; şık ve minimalist ambalajlar, pastel renkler ve daha fazlası…

Rafta öylece duran ve el altında olmaları için büyük bir heyecan hissettiğimiz ambalajıyla kapla çalan o güzellik ürünleri, cilt bakımımızın tamamlayıcısı olmak için hazırda bekliyorlar.



Binu Binu

Binu Binu’nun blok kesimli sabunları cildi temizlemek ve instagram’da etkileyici kareler paylaşmak için ideal renklere sahip.

French Girl’s Lumière Bronzée

Fransız kadınların güzelliğin ilham alan bu markayı sevmek sürpriz olmasa gerek. Harika bir ışıltıya sahip cilt için ve etkileyici şişesi için listeye mutlaka eklenmeli.

Glow Recipe’s ‘Watermelon Glow Sleeping Mask’

Yumuşak bir cilt aradığınız tarif, Glow Recipe’s Karpuz maskesinden geçiyor olabilir. Instagram için de fazlasıyla ilgi çekici bir ürün.

Chanel’s La Crème Main

Dünyanın en şık yumurtası, değil mi? Chanel’in tüm güzellik ürünlerinin instagram’da hep yeri var ama bu el kreminin yeri ayrı.

Bybi Beauty ‘Supercharge Serum’

Yeni güzellik markası Bybi, 18 tane antioksidandan oluşan dikkat çekici ve kesinlikle al benisi olan bir serumla karşımızda.

Summer Fridays’ ‘R+R’ masque





