HEM PODYUMDA HEM DE INSTAGRAM’DA FIRTINALAR ESTİREN 6 MODEL

Nurdan Gündoğdu - MAR 16, 2017 PERşEMBE


Moda haftalarının ardından, şimdi sıra trendlerin listesini çıkarmakta ve olan biteni şöyle akıllara yazmakta.

Önemli defilelerde en önde ışıldayan modellerin, göz kamaştırıcı etkisiyle yolumuz aydınlansa da, bu görsel şovların etkileyici görünmesinde payı çok olan ama geniş kitlelerin daha henüz tanışmadığı modellere göz çevirmeye ne dersiniz?

New York, Londra, Milano ve Paris moda haftalarında kalp çalmaya başlayan ve instagram’da ilham verici paylaşımlarda bulunan bu 6 modeli takibe almanızı öneririz. Onlar, sektörün gelecekteki iddialı yüzleri!
HEM PODYUMDA HEM DE INSTAGRAM'DA FIRTINALAR ESTİREN 6 MODEL ds

Nurdan Gündoğdu

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