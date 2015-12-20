HEM PODYUMDA HEM DE INSTAGRAM’DA FIRTINALAR ESTİREN 6 MODEL



Moda haftalarının ardından, şimdi sıra trendlerin listesini çıkarmakta ve olan biteni şöyle akıllara yazmakta.

Önemli defilelerde en önde ışıldayan modellerin, göz kamaştırıcı etkisiyle yolumuz aydınlansa da, bu görsel şovların etkileyici görünmesinde payı çok olan ama geniş kitlelerin daha henüz tanışmadığı modellere göz çevirmeye ne dersiniz?

New York, Londra, Milano ve Paris moda haftalarında kalp çalmaya başlayan ve instagram’da ilham verici paylaşımlarda bulunan bu 6 modeli takibe almanızı öneririz. Onlar, sektörün gelecekteki iddialı yüzleri!

